Opioiditeollisuutta vastaan on nostettu yli 3­000 kannetta ympäri Yhdysvaltoja.

Johnson & Johnson, yksi maailman suurimmista lääke­yhtiöistä, lopettaa osana sovittelua New Yorkin osavaltion kanssa opioidi­valmisteiden kaupan Yhdysvalloissa, kertovat The New York Times ja uutistoimistot Reuters ja AFP.

Opioiditeollisuutta vastaan on nostettu yli 3 000 kannetta ympäri Yhdysvaltoja. Kanteet koskevat niiden roolia maata riepottelevassa opioidi­epidemiassa.

”Opioidiepidemia on aiheuttanut tuhoa lukemattomissa New Yorkin osavaltion yhteisöissä ja ympäri maata, jättäen miljoonia riippuvaiseksi vaarallisista ja tappavista opioideista. Johnson & Johnson heitti bensaa liekkeihin, mutta nyt he ovat sitoutuneet opioidikaupan jättämiseen”, sanoi New Yorkin oikeuskansleri Letitia James.

Lisäksi yhtiö joutuu maksamaan 230 miljoonaa dollaria korvauksia. Korvaukset eivät kohdistu epidemiasta kärsineille yksilöille, vaan kriisin ratkaisuun ja riippuvuuden hoitoon.

Aikaisemmin esimerkiksi McKinsey-konsulttiyhtiö suostui yli puolen miljardin dollarin korvauksiin roolistaan Yhdysvaltain opioidikriisissä.

Viimeisen 20 vuoden aikana satoja tuhansia yhdysvaltalaisia on kuollut niin reseptilääkkenä määrättyjen kuin katukaupassa myytävien laittomien opioidien vuoksi.

Lue lisää: Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

Opioideja käytetään kipulääkkeinä. Ne on johdettu oopiumista, niin kuin heroiini, ja ne aiheuttavat helposti riippuvuutta. Opioideja ovat esimerkiksi kodeiini ja fentanyyli.

Lähipäivinä käynnistyy historiallinen oikeudenkäynti, jossa ensimmäistä kertaa valamiehistön edessä on koko opioidien toimitusketju valmistajista jakelijoihin ja apteekkeihin. Johnson & Johnsonin tytäryhtiön Jansenin oli määrä olla vastaajana prosessissa ennen viime hetkellä tehtyä sopimusta.

Sopimuksesta huolimatta Johnson & Johnson kieltää toimineensa väärin, eikä sopimusta pitäisi yhtiöstä tulkita tunnustuksena. Yhtiö on yhä vastaajana muissa opioideihin liittyvissä oikeudenkäynneissä ympäri maata.

Jansen lopetti opioidituotteiden markkinoinnin vuonna 2015.

Riippuvuutta aiheuttavat opioidikipulääkkeet ovat myös Suomessa ylivoimaisesti merkittävin huumausaine.

HS kertoi opioidien käytöstä Suomessa vuonna 2017, jota ennen ne olivat aiheuttaneet ainakin 150 kuolemaa vuodessa. Kela oli korvannut opioidilääkkeitä noin 400 000 suomalaiselle joka vuosi.

Lue lisää: Suomessa kuollaan samoihin kipu­lääkkeisiin, joista USA:n pelottava huume-epidemia lähti liikkeelle – ja lääketehtaat tekevät niillä valtavat voitot