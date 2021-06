Trump vetosi kampanjatilaisuutensa yleisöön moittimalla esimerkiksi Bidenin hallinnon tekemiä lievennyksiä maahanmuuttopolitiikkaan. Trumpin mukaan Biden on ”katastrofi”.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ei suoraan kertonut jatkoaikeistaan lauantaina Ohiossa järjestetyssä kampanjatilaisuudessa.

Wellingtonissa pidetty kampanjatilaisuus oli Trumpin ensimmäinen hänen presidenttikautensa päättymisen jälkeen ja houkutteli paikalle useita tuhansia osallistujia.

Tilaisuudessa Trump osoitti tukensa entiselle avustajalleen Max Millerille, joka aikoo haastaa Ohion istuvan republikaaniedustajan Anthony Gonzalezin kongressin välivaaleissa marraskuussa 2022.

Gonzalez oli yksi niistä kymmenestä republikaaniedustajasta, jotka äänestivät Trumpin virkasyytteen puolesta alkuvuodesta. Trumpia syytettiin kiihotuksesta kapinaan tapauksessa, jossa joukko hänen kannattajiaan tunkeutui loppiaispäivänä kongressitaloon Washingtonissa. Lopulta senaatti vapautti Trumpin virkasyytteestä.

Trump on ilmoittanut aikovansa kampanjoida kaikkia virkasyytteen puolesta äänestäneitä republikaaneja vastaan.

Wellingtonissa Trump jätti avoimeksi kysymykset siitä, aikooko hän asettua ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

”Voitimme vaalit kahdesti ja on mahdollista, että meidän on voitettava kolmannenkin kerran. Se on mahdollista”, hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kahdella voitolla Trump viittasi vuoden 2020 presidentinvaaleihin, joissa hän hävisi demokraattien Joe Bidenille. Kampanjatilaisuudessa Trump toisteli vaalituloksen olevan peukaloitu. Väitteelle ei ole löydetty todisteita.

”Voitimme ne vaalit valtavalla äänivyöryllä”, Trump sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Trump vetosi osallistujiin moittimalla esimerkiksi Bidenin hallinnon tekemiä lievennyksiä maahanmuutto­politiikkaan. Trumpin kutsui Bideniä ”katastrofiksi”.

”Joe Biden tuhoaa kansakuntamme suoraan silmiemme edessä”, hän sanoi.

Tilaisuudessa Trump puhui sen puolesta, että republikaanien on jälleen saatava enemmistö sekä edustajainhuoneeseen että senaattiin.

Demokraateilla on tällä hetkellä niukka enemmistö molemmissa, mutta on todennäköistä, että vuoden 2022 välivaaleissa tilanne kääntyy republikaanien hyväksi.