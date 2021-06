Lauantaihin mennessä Pietarista Suomeen matkustaneilla EM-kisaturisteilla oli todettu yli 120 koronavirustartuntaa.

Suomen EM-kisaturistien koronavirus­tartunnat ovat herättäneet huomiota ulkomailla. Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin (DN) haastattelussa Ruotsin valtion­epidemiologi Anders Tegnell käyttää Suomea varoittavana esimerkkinä kisaturistien keskuudessa nähdyistä tartuntamääristä.

Tegnell vetoaa ruotsalaisiin Pietarissa käyneisiin jalkapallo­faneihin, jotta he pysyisivät kisamatkan jälkeen karanteenissa.

”Jos on käynyt Pietarissa, on ollut alueella, josta on riski tuoda tartunta mukanaan. Siksi on erittäin tärkeää, että ihmiset noudattavat karanteeniohjeita. Tämän osoittaa etenkin Suomen kehitys [tartuntaluvuissa]. Emme halua tartuntojen leviävän työpaikoillemme”, Tegnell sanoo Dagens Nyheterille.

Tegnell kuitenkin lisäsi, että nyt käytössä olevilla toimenpiteillä tartuntojen leviäminen Ruotsiin Venäjältä palaavien mukana on vältettävissä.

Ruotsin kansanterveys­viranomaisen mukaan Pietarissa käyneiden EM-kisaturistien pitää viettää viikko karanteenissa paluun jälkeen ja käydä koronavirus­testissä maahan saavuttuaan. Ruotsin kansalaisten ei tarvitse esimerkiksi esittää todistusta negatiivisesta koronatesti­tuloksesta päästäkseen matkustamaan kotimaahansa.

Lauantaihin mennessä Pietarista Suomeen matkustaneilla EM-kisaturisteilla oli todettu yli 120 koronavirus­tartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuus­johtaja Mika Salminen kertoi, että tartuntoja on todettu niin paljon, että jokainen bussilla Pietarista palannut on voinut altistua virukselle.

Lauantaina HS kertoi, että kisaturistien koronavirus­tartuntojen jäljittäminen on ruuhkauttanut tartunnan­jäljityksen Helsingissä.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoi, että altistuneille on annettu runsaasti karanteeni­määräyksiä pitkin juhannusta.

”Jäljityksessä on satojen ihmisten nimitietoja”, hän sanoi HS:lle.

Ruotsin jalkapallomaa­joukkue pelasi kaksi lohkovaiheen otteluistaan Pietarissa: ensimmäisen Slovakiaa vastaan viime viikon perjantaina ja toisen Puolaa vastaan viime keskiviikkona.

Otteluissa oli paikalla DN:n mukaan arviolta 1 500 ruotsalaista jalkapallofania. Suomalaisia faneja oli Pietarissa arviolta noin 2 000.

Ensi tiistaina maa kohtaa neljännes­välierissä Ukrainan Skotlannin Glasgow’ssa. Lehden mukaan on odotettavissa, että Skotlantiin matkustavien jalkapallofanien määrä jää vähäiseksi, koska kisaturistien täytyisi maahan saavuttuaan olla kymmenen päivän karanteenissa ja saada kaksi negatiivista koronatesti­tulosta karanteenin aikana.