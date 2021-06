Videoilla näkyy muun muassa mönkijän laskeutuminen planeetalle toukokuun puolivälissä.

Kiinan avaruushallinto CNSA on julkaissut videokuvaa Mars-mönkijästään Zhurongista liikkumassa Marsin pinnalla. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja Al Jazeera.

Kuvamateriaali oli peräisin robotin Marsin pinnalle laskemasta langattomasta kamerasta. Marsista tuli myös pätkiä Zhurongin toukokuisesta laskeutumisesta, joissa näkyy laskuvarjon avautuminen sekä ensimmäinen kosketus Marsin pintaan.

Zhurong laskeutui Marsiin 14. toukokuuta. Kuusipyöräinen mönkijä tutkii Utopia Planitia -nimistä aluetta.

Kiinan avaruushallinnon mukaan Zhurong on ajanut sunnuntaihin mennessä 236 metriä 42 solin aikana. Sol on Marsin päivä, joka on Maan päivää hieman pidempi ja kestää 24 tuntia ja 39 minuuttia.

Videomateriaali välitettiin Marsia kiertävän Tianwen-1-satelliitin kautta.

”Satelliitti sekä mönkijä ovat hyvässä toiminta­kunnossa ja raportoivat turvallisesti Marsista puolueelle ja kotimaalle, ja lähettävät kaukaisia onnitteluja sata vuotta sitten perustetulle puolueelle”, CNSA:n tiedotteessa sanottiin BBC:n mukaan.

Kiinan kommunistisen puolueen perustamisesta tulee täyteen sata vuotta 1. heinäkuuta 2021.

Zhurongin toivotaan palvelevan Marsissa ainakin 90 solin ajan.

Mönkijä muistuttaa BBC:n mukaan huomattavasti Yhdysvaltain avaruus­hallinto Nasan 2000-luvun robotteja, jotka olivat nimeltään Spirit ja Opportunity.

Zhurong painaa noin 240 kiloa. Sillä on pitkä kameroilla varusteltu masto, jolla se ottaa kuvia ja jota se hyödyntää liikkumiseen. Kameroiden lisäksi viisi lisävälinettä tutkii paikallisten kivien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia sekä ympäristön yleispiirteitä, kuten säätä.