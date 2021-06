Suurlähettiläs Terhi Hakala on kiertänyt Keski-Aasiaa ennenkin, mutta torstaista alkaen se on hänen päätyönsä. Silloin hän aloittaa Euroopan unionin Keski-Aasian-erityisedustajana.

Ajankohta on otollinen. Alueen viisi entistä neuvosto­tasavaltaa ovat pitkästä aikaa kansainvälisen huomion keskipisteenä.

”Tässähän on tavallaan uusi tilanne avautumassa. Paitsi että koronavirus on iskenyt aika raskaasti näihin Keski-Aasian valtioihin ja niiden sosioekonomiseen tilanteeseen, kansain­väliset joukot ovat lähdössä Afganistanista”, Hakala sanoo.

Keski-Aasiasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä viittä maata eli Kazakstania, Uzbekistania, Turkmenistania, Kirgisiaa ja Tadžikistania.

”Mutta jos katsoo isoa kuvaa, Afganistan on tietenkin ollut koko ajan olennainen osa sitä. Rajat ovat yhteisiä, etniset ryhmät ovat yhteisiä”, Hakala sanoo.

Kansainvälisten joukkojen lähtö on iso asia. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti huhtikuussa, että maan 20 vuotta kestänyt operaatio Afganistanissa päättyy 11. syyskuuta. Sen seurauksena myös Nato ilmoitti oman Resolute Support -operaationsa lopettamisesta. Siinä mukana olleen Suomen viimeiset sotilaat palasivat kotimaahan kesäkuun alussa.

Vaikutukset näkyvät jo. Äärijärjestö Taleban on vallannut nopeaan tahtiin uusia alueita Pohjois-Afganistanissa. Se on edennyt myös Balkhin maakunnassa, jonka pääkaupungissa Mazar--Sharifissa suomalaiset toimivat.

Viime viikolla Tadžikistanin rajan ylitti 134 talebaneja paennutta afganistanilaissotilasta ja seuraavana päivänä Uzbekistanin rajan yli pyrki samasta syystä 53 sotilasta. Maailmalla tämä ei jäänyt huomaamatta.

”Kaikki tietenkin seuraavat huolestuneena, millaisia vaikutuksia kansainvälisten joukkojen lähdöllä on.”

Yksi iso huoli liittyy siihen, että Afganistanista tulee jonkinlainen äärijärjestöjen turvasatama. Pelko on perusteltu, sillä niitä toimii alueella jo nyt useita. Myös terroristijärjestö Isis rekrytoi keski­aasialaisia.

Keski-Aasian itsevaltaiset vallanpitäjät puhuvatkin mielellään ääri­järjestöjen uhasta ja puolustavat sillä kovia otteitaan. Heillä on kuitenkin ollut taipumus määritellä kaikki poliittiset vastustajansa radikaaleiksi tai äärijärjestöiksi. Kaikenlaisen maallisen opposition nitistäminen on myös radikalisoinut osaa tyytymättömistä.

Hakalan mukaan EU tukee pyrkimyksiä vähentää radikalisoitumista. Se tarkoittaa apua ja tukea, mutta myös ihmisoikeuksien korostamista vallanpitäjille. Isona tavoitteena on auttaa talouskehitystä, jotta ihmisillä olisi näköaloja tulevaisuuteen.

”Me haluamme lisätä resilienssiä ja hyvinvointia.”

Resilienssillä tarkoitetaan muun muassa yhteiskunnan kestävyyttä ja kykyä toipua kriiseistä ja koettelemuksista.

Keski-Aasian viittä maata katsotaan etäältä yleensä yhtenä kokonaisuutena.

Niitä yhdistääkin sijainti, neuvostohistoria ja islam. Luonnon­varoilla vaurastunutta Kazakstania lukuun ottamatta maat ovat köyhiä. Ne ovat korruptoituneita ja itsevaltaisesti johdettuja. Nämä määritelmät täyttää nykyisin myös aiemmin alueen ainoana demokratiana pidetty Kirgisia.

Erojakin kuitenkin on – ja kiistoja. Mailla on esimerkiksi rajariitoja, joita monimutkaistavat lukemattomat pienet ekslaavit sekä etniset ja kielelliset erot. Keväällä yhteenotoissa Kirgisian ja Tadžikistanin rajalla kuoli kymmeniä ihmisiä. Isoimmat kiistat liittyvät vesi­varoihin, jotka ovat myös usein pienempien konfliktien taustalla.

Hakalan tehtävä on lisätä alueellista yhteistyötä, missä on siis omat haasteensa. Hän on kuitenkin kokenut diplomaatti, eikä helposti tönittävissä. Hakala on johtanut Etyjin Georgia-missiota sodan aikana sekä toiminut itäosaston päällikkönä, Delhin-suur­lähettiläänä ja pysyvänä edustaja YK:n Geneven järjestöissä.

”Me pyrimme tukemaan yhteistyötä. Se ei ole ollut aiemmin kovin helppoa, mutta maat pyrkivät tekemään sitä. Varsinkin Uzbekistanin avautuminen ja halukkuus ruveta yhteistyöhön on helpottanut sitä”, Hakala sanoo.

Yhteistyön aiheita ovat, muun muassa ilmastonmuutos. Se vaikuttaa kaikkiin alueen maihin jo nyt, kun aavikoituminen etenee ja jäätiköt sulavat.

Entisinä neuvostotasavaltoina Keski-Aasian maita on usein pidetty Venäjän etupiirinä. Viime vuosina Kiina on kuitenkin vahvistanut asemaansa alueella, mitä Moskovassa ei aina ole katsottu innolla.

Isojen naapurien lisäksi myös alueelliset vallat Turkki, Intia ja Iran ovat kiinnostuneita alueesta. EU:llekin on tilaa, Hakala sanoo.

”Tässä tilanteessa EU on tasapainottava tekijä, eikä se uhkaa kenenkään muun agendaa”, hän sanoo.

Toisaalta EU:n on oltava alueella aktiivinen. Keski-Aasia on käytännössä sen naapurustoa, Hakala muistuttaa. Tukemalla Keski-Aasiaa EU voi vähentää sen kautta tulevia huumeita, aseita ja siirtolaisia.

”EU:n ulkoraja on lähellä, mikä on nähty muutto- ja pakolais­virroissa. Jos tilanne huononee, ihmiset voivat lähteä liikkeelle.”

Niinpä tavoitteena on auttaa, ettei tilanne huonone. Se tarkoittaa taloudellista tukea, mutta myös paljon muuta. Hakalan mukaan kestävään kehitykseen kuuluvat ihmisoikeudet – erityisesti naisten aseman parantaminen –, demokratiakeskustelu ja perusvapaudet, ”mikä tuodaan kyllä esiin”.

Tästä syystä alueen itsevaltaiset hallinnot karsastivat pitkään EU:ta. Kiinalta ja Venäjältä sai tukea nopeammin ja ilman tällaisia ehtoja ja vaatimuksia. Keski-Aasian maissa on sittemmin havaittu, että Kiinalla ja Venäjälläkin on tuelleen omat ehtonsa. Niinpä ne ovat pyrkineet laventamaan ulkosuhteitaan.

”Alueen maat ovat ilmaisseet jatkuvasti ja toistuvasti halunsa tehdä yhteistyötä EU:n kanssa.”