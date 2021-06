Al-Shabaab iski samana päivänä kuin 21 sen jäsentä oli teloitettu.

TERRORISTIRYHMÄ Al-Shabaab hyökkäsi sunnuntaina Wisilin kaupunkiin, joka sijaitsee puoliautonomisen Mudugin alueella Somaliassa. Turvallisuusviranomaisen mukaan arviolta 30 ihmistä kuoli islamistisen ryhmän iskussa, kertoo uutistoimisto Reuters. Menehtyneistä 17 oli sotilaita ja 13 siviilejä.

Al-Shabaab tunnustautui iskun tekijäksi Al Andalus -radiokanavalla. Ryhmä kertoi tappaneensa 30 ihmistä ja aiheuttaneensa lisäksi 40 ihmisen loukkaantumisen. Iskun tuominnut Somalian hallitus sanoi, että hyökkäyksessä kuoli myös 41 kapinallista.

Paikallinen sotilasjohtaja sanoi Reutersille, että kapinalliset tekivät kaupungin sotilastukikohtaan kaksi autopommi-iskua. Hyökkäystä seurasi yli tunnin kiivas taistelu, kun hallituksen joukot ja aseistetut kaupunkilaiset nousivat vastustamaan kapinallisia.

Viranomaisen mukaan autopommit vahingoittivat sotilasajoneuvoja. Paikalliset vahvistivat sotilastukikohdan puolustusta ja ajoivat kapinallisia takaa.

Iskussa oli kyse kostosta. Teloituskomppania teloitti samana päivänä 21 al-Shabaabin kapinallista Puntmaalla, Afrikan sarven kärjessä. Teloitusmääräys oli annettu sotaoikeudessa, kun kapinalliset oli todettu al-Shabaabin jäseniksi.

Al-Shabaabin jäseniä on rangaistu Somaliassa kuolemalla myös aiemmin. Britannian yleisradion BBC:n mukaan tällä kertaa kyseessä oli historian suurin Puntmaalla annettu teloitustuomio.

Somalian al-Shabaab on kytkeytynyt islamistiseen terroristiverkostoon al-Qaidaan. Se on taistellut Somaliassa jo yli vuosikymmenen. Ryhmän tarkoituksena on kaataa Somalian keskushallinto ja perustaa oma islamistinen valtio, jossa noudatetaan šaria-lakia.

Järjestön kapinalliset tekevät iskuja sekä sotilastukikohtiin että siviilikohteisiin, kuten ruuhkaisiin risteyksiin ja hotelleihin. Esimerkiksi helmikuun alussa al-Shabaab teki kuolonuhreja vaatineen iskun hotelliin Mogadishussa.