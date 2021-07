Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Kuninkaalliset

Prinsessa Dianan patsas paljastetaan Lontoossa torstaina, kun Diana täyttäisi 60 vuotta – HS näyttää seremonian noin kello 16

Paikalla ovat prinssit William ja Harry sekä Dianan sisarukset. Patsashanke pantiin vireille jo neljä vuotta sitten. Kuvanveistäjälle se on on toimeksianto, jossa on mahdotonta miellyttää kaikkia.

