Pietarin korona­virus­tartunnat näyttävät iskeneen pahimmin Suomeen, seuraavaksi poltto­pisteessä on EM-jalkapallon finaali Lontoossa

Koronavirustilanne Venäjällä heikkenee edelleen. Pietarin kisaorganisaatio ei halunnut antaa tietoja siitä, kuinka monta ulkomaalaista katsojaa EM-otteluissa on ollut.

Tällä tietoa Suomi on maa, johon on levinnyt Pietarissa pidetyistä EM-kisaotteluista kaikkein eniten koronavirustartuntoja.

Suomessa jo pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä oli maanantaina todettu yli 200 Venäjän-matkailuun liittyvää koronavirustartuntaa. Karanteeniin määrättyjä ihmisiä oli lähes 500.

Pietarin kisaorganisaatio ei maanantaina halunnut antaa HS:lle tietoja ulkomaalaisten katsojien määrästä, koska se ilmoitti tietävänsä varmasti vain ulkomaalaisille myytyjen lippujen määrän. Läheskään kaikki lipun saaneet suomalaisetkaan eivät lopulta matkustaneet Pietariin.

Viranomaisten esittämät luvut ovat vaihdelleet. Ennen kisoja viranomaiset arvioivat jokaiseen otteluun tulevan 8 000–10 000 ulkomaalaista katsojaa, mutta Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov sanoi torstaina ulkomaalaisista faneista, että ”vain 5 000 saapui”.

Pietarissa koronavirustilanne jatkoi juhannusviikonloppuna pahenemistaan. Virallisen tilaston mukaan uusia tapauksia on todettu jo usean päivän ajan yli tuhat vuorokaudessa.

Maanantaina julkaistujen tuoreimpien lukujen mukaan edellisen vuorokauden aikana Pietarissa todettiin 1 335 tartuntaa. Kuolleita oli 110. Yhteensä Venäjällä oli 21 650 tartuntaa ja 611 kuolemaa.

Virallisiin lukuihin on tosin suhtauduttu pitkään epäillen, sillä monin paikoin tilanne on ollut niitä selvästi pahempi. Erityisesti kuolleisuuslukuja on pidetty kautta linjan liian pieninä. Luvut antavat kuitenkin käsityksen kehityksen suunnasta.

EM-jalkapallokilpailujen isäntänä toimiminen näkyi Pietarin katukuvassa kesäkuun alussa.

Asiantuntijat uskovat, että Venäjällä tilanne pahenee ainakin heinäkuun puoleenväliin asti. Viranomaisten mukaan Venäjällä leviää nyt nopeasti niin sanottu intialainen virusmuunnos eli deltavariantti.

Pietarissa sairaalat alkavat olla täynnä. Kaupungista on näkynyt kuvia ambulansseista jonottamassa koronavirussairaalalle.

Monet tartunnan saaneet ovat sairastuneet vakavasti, sillä Venäjällä rokotusaste on pysynyt heikkona.

Viranomaiset ovat viime aikoina yrittäneet saada ihmisiä ottamaan rokotetta esimerkiksi uhkaamalla rokottamattomia työpaikan menetyksellä. Rokotepisteille onkin alkanut kertyä jonoja, mutta monin paikoin rokotteet ovat loppuneet.

Toisaalta Pietarissa viranomaiset sallivat perjantai-iltana perinteisen Punaiset purjeet -festivaalin, joka kerää keskustaan paljon nuoria juhlimaan koulujen päättäjäisiä. Keskustaan pakkaantui noin 40 000 nuorta, eikä turvaväleistä tai maskeista kuvien perusteella välitetty.

Pietarissa pelataan perjantaina vielä yksi EM-kisojen puolivälierien ottelu. Korona­virus­tilanne ei muuta sitä mitenkään, sanoi Euroopan jalka­pallo­liiton Uefan edustaja maanantaina uutis­toimisto AFP:n mukaan.

Maanantaihin mennessä Pietarin Krestovski-stadionilla oli käyty seuraavat ottelut: Belgia–Venäjä, Suomi–Venäjä, Suomi–Belgia, Puola–Slovakia, Ruotsi–Slovakia ja Ruotsi–Puola.

Pietarista palanneet kisaturistit ruuhkauttivat Vaalimaalla koronatestauksen.

Pietarissa on ollut myös ruotsalaisia kisaturisteja, sillä Ruotsin jalka­pallo­maa­joukkue pelasi kaupungissa kaksi ottelua: ensimmäisen Slovakiaa vastaan ja toisen Puolaa vastaan.

Sanomalehti Dagens Nyheterin mukaan otteluissa oli arviolta 1 500 ruotsalaista fania. Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell käytti Suomea varoittavana esimerkkinä ja vetosi kisaturisteihin, että he pysyisivät karanteenissa.

Puolassa koronavirustilanne on rauhallinen eikä maanantaina näkynyt merkkejä siitä, että EM-kisaturismi olisi vaikuttanut asiaan.

Deltavariantin tuoma tartuntojen määrän kasvu ajoittuu heinä–elokuun vaihteeseen, sanoi paikallinen asiantuntija Gazeta Wyborzca -lehdelle maanantaina.

Venäjän lisäksi jalkapallon EM-kisaotteluita on pelattu yhdeksässä muussakin maassa.

Muista kisojen isäntämaista ainakin Tanska on ilmoittanut, että Tanskan ja Belgian välillä Kööpenhaminassa pelatun ottelun yleisöstä ainakin seitsemän oli saanut korona­virus­tartunnan. Uutis­toimisto AP:n mukaan näistä tartunnoista ainakin viisi oli delta­varianttia.

Tanskassa pelatussa EM-kisojen ottelussa oli juhannusta edeltävän tiedon mukaan todettu yhteensä 29 koronavirustartuntaa.

Pian huolestuneet katseet kohdistuvat Britanniaan ja Wembleyn stadioniin, jossa pelataan EM-jalkapallon välierät ja finaali 11. heinäkuuta.

Britannian hallituksen tiedotteen mukaan Wembleyn stadionille päästetään yli 60 000 katsojaa. Täyttöasteeksi on sovittu 75 prosenttia.

Sunnuntaina Britanniassa todettiin 14 876 uutta koronavirustartuntaa. Niistä suurin osa on deltavariantin aiheuttamia.

Britannia joutui joustamaan maahan­tulo­rajoituksista Uefan vip-katsojien suhteen. Noin 2 500 poliitikkoa, sponsorien edustajaa ja vastaavaa erityis­vierasta pääsee Britanniaan ilman karanteenia.

Asia on herättänyt kohua ja mielipahaa, kertoi The Times.

Britannian hallitus jousti, koska Uefa uhkasi siirtää viimeiset kolme ottelua Wembleyn stadionilta Unkarin Budapestiin.