HS esittelee, millainen Ruotsin seuraavasta hallituksesta saattaa tulla. Vaihtoehtoja on monia, sillä maan poliittinen kartta on murroksessa. Jos hallitusta ei synny, Ruotsissa järjestetään ylimääräiset vaalit.

Tukholma

134 päivää eli yli neljä kuukautta.

Niin kauan Ruotsin hallitusneuvottelut viimeksi kestivät. Se oli ennätyspitkä aika prosessille, joka tapasi aiemmin kestää vain viikon.

Nyt hallitussopu löytyy nopeammin kuin viime kerralla, lupailee maan valtiopäivien puhemies Andreas Norlén, jonka vastuulla on etsiä Ruotsin hallituksen seuraava kokoonpano. Norlén tapaa puolueiden edustajat tiistaiaamuna.

Maanantaina pääministeri Stefan Löfven kertoi hallituksensa eroavan, ja nyt edessä ovat hallitustunnustelut syksyn 2018 vaalituloksen pohjalta.

HS käy läpi, millainen Ruotsin seuraavasta hallituksesta saattaa tulla. Vaihtoehtoja on monia, sillä maan poliittinen kartta on murroksessa. Puhemiehellä on neljä yritystä hallituksen muodostamiseksi. Jos hallitusta ei synny, Ruotsissa järjestetään ylimääräiset vaalit.

Ensin puhemies Norlén valitsee pääministeriehdokkaan, joka aloittaa hallitustunnustelut. Hän ilmoittanee ehdokkaan tiistaina alkuillasta.

Todennäköisesti ensimmäiseksi ehdokkaaksi valitaan jompikumpi suurten puolueiden puheenjohtajista: sosiaalidemokraatti Stefan Löfven tai maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson.

Nykytilanne on tämä: Sosiaalidemokraattien pääministeri Stefan Löfven on johtanut Ruotsin vähemmistöhallitusta yhdessä ympäristöpuolueen kanssa siten, että keskusta ja liberaalipuolue ovat toimineet vähemmistöhallituksen tukipuolueina.

Lisäksi pääministeriäänestyksessä Löfven sai hyväksynnän vasemmistopuolueelta, joka halusi varmistaa, että ruotsidemokraatit eivät pääse valtaan.

Ruotsin valtiopäivien nykyinen paikkajako näkyy alla olevassa grafiikassa.

Nykyisen hallituspohjan jatko näyttää kuitenkin hyvin epätodennäköiseltä, sillä liberaalipuolue on kääntänyt kelkkansa. Se tukee jatkossa porvarihallitusta, joten Löfven joutuu hakemaan tukea jostain muualta.

Seuraavassa HS käy läpi mahdollisia hallituskokoonpanoja. Alla voit kokeilla hallituksen muodostamista myös itse:

1. Löfven jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen vähemmistöhallitus, joka tarvitsee vasemmistopuolueen ja keskustan tukea.

On todennäköistä, että Ruotsin seuraava hallitus on vähemmistöhallitus.

Se tarvitsee kuitenkin enemmistön tukea budjettiäänestyksissä sekä tukea äänestyksessä, joka ratkaisee pääministerin kohtalon.

Yksi Ruotsissa esillä ollut vaihtoehto on nykyisen hallituspohjan jatko niin, että hallitus saa liberaalien sijaan tukea vasemmistopuolueelta.

Tällaisella kokoonpanolla olisi niukin mahdollinen enemmistö, 175 paikkaa.

Esimerkiksi ympäristöpuolue on puhunut nyt tällaisen yhteistyön mahdollisuudesta. Kokoonpanossa on kuitenkin epävarmuutensa. Keskusta ja vasemmistopuolue ovat yhä kaukana toisistaan, vaikka ovatkin hallituskriisin aikana lähentyneet. Keskusta suostui luopumaan markkinavuokrista, joka synnytti hallituskriisin ja vasemmisto suostui luopumaan veronkorotusvaatimuksista.

Keskustan puheenjohtaja Annie Lööf on kuitenkin todennut, että puolue ei tule tekemään vasemmiston kanssa budjettiyhteistyötä.

Keskustan ja vasemmiston välillä olisi siis löydyttävä jokin kompromissi.

Kokoonpanon 175 edustajan enemmistö on myös epävarma, sillä vasemmistopuolueesta on lähtenyt yksi edustaja, jonka kanta ei ole varma. Lisäksi keskustalla on yksi edustaja, Helena Lindahl, joka saattaa livetä puolueen rintamasta.

Ruotsissa on ollut esillä myös malleja, joissa sosiaalidemokraatit ja keskusta muodostavat kahdestaan vähemmistöhallituksen, joka hakee tukea ympäristöpuolueelta ja vasemmistolta.

2. Pääministerinä Ulf Kristersson. Maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vähemmistöhallitus. Tukea ruotsidemokraateilta ja liberaaleilta.

Ruotsi saattaa saada myös oikeistolaisen Ulf Kristerssonin johtaman hallituksen, mutta vaalimatematiikan perusteella se näyttää epätodennäköiseltä.

Kristersson sanoi heti maanantaina olevansa käytettävissä, jos olemassa on pienikin mahdollisuus porvarihallitukseen.

Kristerssonin maltillinen kokoomus voisi saada tukea kristillisdemokraateilta, ruotsidemokraateilta ja liberaaleilta. Enemmistöä tämä joukko ei kuitenkaan muodostaisi, sillä edustajien määrä jäisi 174:ään.

Hallituksen pitäisi siis neuvotella tukea oppositioon jääviltä puolueilta. Yksi mahdollinen tukipuolue olisi keskusta, mutta epätodennäköinen, koska puolue on vannonut, ettei se tee yhteistyötä ruotsidemokraattien tukeman hallituksen kanssa.

Tässä mahdollisessa hallituksessa avainasemaan saattaisi nousta keskustan valtiopäiväedustaja Helena Lindahl, joka on livennyt puolueen rintamasta. Hänen on tulkittu pitäneen mahdollisena Kristerssonin puolesta äänestämistä.

Maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vähemmistöhallitus olisi puheenjohtajien Ulf Kristerssonin ja Ebba Buschin unelma.

Keskusta on avainasemassa sekä vaihtoehdossa yksi että vaihtoehdossa kaksi.

3. Yllätysratkaisu: Sosiaalidemokraattien ja maltillisen kokoomuksen yhteishallitus

Sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus ovat Ruotsin politiikan perinteiset arkkiviholliset, kilpailijat, jotka pitävät poliittisen jännitteen elossa.

Yhteistyö on tyrmätty molemmilta puolilta monin eri tavoin, mutta maanantaisessa tiedotustilaisuudessa Stefan Löfven jätti oven hieman raolleen.

Kansainvälinen media kysyi Löfveniltä, voisiko hän ajatella yhteistyötä kokoomuspuolueen kanssa, ja Löfven vastasi, että ei sulje mitään vaihtoehtoa pois.

Ruotsissa on yleisesti ajateltu, että kokoomuksen ja demareiden yhteistyö on varattu äärimmäisiin kriiseihin, kuten sota-aikoihin. Pandemiaa tosin on kuvattu Ruotsin pahimmaksi modernin ajan kriisiksi, joten suuretkin yllätykset voivat olla mahdollisia.

Puolueilla olisi jo kahdestaan koossa 170 paikkaa, ja ne luultavasti saisivat tuekseen ainakin keskustan edustajat riippumatta pääministeripuolueesta. Kahden perinteisen suurpuolueen yhteistyö on kuitenkin Ruotsissa yhä hyvin epätodennäköistä.