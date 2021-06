Voi olla, että Löfven ei olisi pysynyt pääministerinä näinkään pitkään ilman koronapandemiaa, kirjoittaa Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tukholma

Pääministerin vakavat kasvot ja vakava viesti ovat tulleet ruotsalaisille tutuiksi viimeisen vuoden aikana.

Stefan Löfvenistä tuli kriisiajan pääministeri, jonka tehtäväksi lankesi luotsata Ruotsi läpi tuhoisan ja tappavan koronapandemian.

”Todellisuus on nyt brutaalia”, Löfven sanoi televisiopuheessaan Ruotsin kansalle marraskuun lopussa, kun pandemian toinen aalto oli pyyhkäisemässä kansakunnan yli.

Tv-puhe kansakunnalle on Ruotsissa harvinaista, ja Löfven on ainoa pääministeri, joka on pitänyt sellaisen kahdesti. Molempien puheiden aihe oli koronavirus.

Maanantaina Stefan Löfven kertoi eroavansa pääministerin tehtävästä. Hallitus oli kaatunut luottamusäänestyksessä viikkoa aiemmin.

Löfven syytti muita puolueita poliittisen kriisin aiheuttamisesta pandemian keskellä.

”Vaikuttaa, että kaikki eivät muista sitä, mutta pandemia jatkuu yhä”, Löfven sanoi.

Kaikki varmasti muistavat, mutta kaikki eivät enää ole samaa mieltä kuin Löfven. Pandemia ei ole enää niin vakava kriisi, etteikö pääministeriä voisi panna vaihtoon kesken hallituskauden.

” Kun koronakriisi väistyi, hallituskriisi saattoi alkaa.

Viime vuonna Ruotsissa elettiin pitkään niin sanotun linnarauhan aikaa. Sana viittaa kuningaskunnan historiaan: kun linnoitusta puolustetaan, ei sovi tapella omien kanssa.

Kun kansakunta taisteli koronaa vastaan, pääministeri säästyi poliittisten vastustajien arvostelulta.

Voi olla, että Löfven ei olisi pysynyt pääministerinä näinkään pitkään ilman koronapandemiaa.

Kun koronakriisi väistyi, hallituskriisi saattoi alkaa.

Onkin ymmärrettävää, että Löfven on puhunut lähes jokaisessa puheenvuorossaan siitä, miten historiallisessa kriisissä Ruotsi yhä elää ja minkä takia juuri nyt on huono aika poliittisille kahnauksille.

Ei Löfven välttämättä väärässä ole. Ruotsissa olisi varmasti tärkeämpiäkin ongelmia kuin hallituspelit, mutta koronakriisiin vetoaminen ei enää toimi.

Vain joitain tunteja sen jälkeen kun Löfven ilmoitti erostaan, Ruotsin kansanterveysvirasto kertoi, että koronatilanne on niin hyvä, että tällä viikolla rajoituksia voidaan helpottaa. Ravintoloiden aukiolot vapautettiin, suuremmat yleisöt voivat kokoontua.

Kansanterveysviraston pääjohtaja Johan Carlssonilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, konsultoiko pääministeri Löfven virastoa ennen eroilmoitustaan.

Carlsson nauroi kysymykselle ja kertoi, että asiasta ei ollut puhetta.