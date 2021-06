Viime viikolla vatikaani kertoi vastustavansa Italian parlamentin käsittelyssä olevaa laki­ehdotusta, joka koskee seksuaali­vähemmistöjen oikeuksia.

Paavi Franciscus on herättänyt keskustelua katolisessa yhteisössä lähettämällä kirjeen, jossa hän kannustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukevaa hengellistä työtä.

Käsin kirjoitettu kirje on suunnattu yhdysvaltalaiselle jesuiitta­pappi James Martinille, joka julkaisi sen englannin­kielisen käännöksen Twitterissä sunnuntaina.

Kirjeessä paavi Franciscus kiittää Martinia ihmisläheisestä työstä konferenssissa, jonka tämä järjesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville katolilaisille.

Paavi kertoo kirjeessä Jumalan lähestyvän rakkaudella kaikkia lapsiaan.

”Näen, että jäljittelet tätä Jumalan tyyliä. Olet pappi kaikille miehille ja naisille, aivan kuten Jumala on isä kaikille miehille ja naisille. Rukoilen sen puolesta, että jatkat olemalla läheinen, myötätuntoinen ja hellä”, kannustaa Franciscus kirjeessään.

The New York Timesin mukaan kirje on herättänyt katolisessa uskon­yhteisössä keskustelua ristiriidasta paavin inklusiivisen kielen­käytön ja kirkon tosi­asiallisten toimien välillä.

Viime viikolla Vatikaani kertoi vastustavansa jyrkästi Italian parlamentissa käsiteltävää lakia, joka mahdollistaisi rangaistusten antamisen seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen sekä vammais­ryhmien syrjinnästä.

Italialaislehti Corriere della Seran mukaan Vatikaani perusteli vastalausettaan sillä, että vähemmistöjen suojelemiseen tähtäävä laki­ehdotus rikkoo Italian ja Vatikaanin Pyhän istuimen välistä sopimusta.

Vain kaksi päivää myöhemmin kardinaali Pietro Paroli pehmensi Vatikaanin kantaa kertoen, ettei tarkoituksena ole estää lain syntymistä. Hänen mukaansa Vatikaani vastustaa kaikkea ihmisten seksuaalisen suuntautumisen takia kohtaamaa vihaa ja suvaitsemattomuutta.

Vatikaani on kertonut kuitenkin olevansa huolissaan, että huonosti muotoiltu laki voisi puuttua uskonnollisiin oikeuksiin esimerkiksi painostamalla katolisen kirkon vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.

Katolisella kirkolla ja paavi Franciscuksella on ollut pitkään ristiriitainen suhtautuminen seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöihin.

Paavi kertoi vuonna 2020 tukevansa samaa sukupuolta olevien parien siviili­liittoja. Tekoa pidettiin suurena askeleena seksuaali­vähemmistöjen aseman parantamisessa.

Katolinen kirkko kiirehti täsmentämään paavin viittaavan maallisiin lakeihin ja ettei paavin lausuma tarkoita muutosta katolisuuden oppijärjestelmässä.

Maaliskuussa katolisen kirkon uskonopin kongregaatio vahvisti, ettei aio hyväksyä samaa sukupuolta olevien parien liittojen siunaamista. Monet liberaalit katoliset pettyivät päätökseen. Uskonopin kongregaatio perusteli linjausta muun muassa sillä, ettei kirkko voi ”siunata synnintekoa”.