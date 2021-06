Syyrian leirien vankien kotiutukset kipukohtana Isisin vastaisen koalition ministerikokouksessa – "Tämä on kestämätön tilanne"

"Näillä leireillä kasvaa seuraava sukupolvi, jota pyritään värväämään mukaan terroristiseen toimintaan, sellainen riski on olemassa", totesi Suomen Haavisto.

Maanantaina Roomassa äärijärjestö Isisin vastaisen koalition maiden ulkoministerit kokoontuivat parin vuoden koronatauon jälkeen puimaan Isisin vastaisen kamppailun tilannetta.

Äärijärjestö on pitkälti lyöty vanhoilla kotiseuduillaan Irakissa ja Syyriassa, mutta toisaalta se on levinnyt uusilla alueille Afrikassa ja Afganistanissa. Syyriassa taas kipeimpänä ongelmana on jälkipyykin pesu maan pohjoisosien pidätysleireillä.

Kokouksessa Yhdysvallat vaati liittolaisiaan kotiuttamaan Syyriassa vangittuina olevat kansalaisensa. Arviolta 10 000:ta Isisin taistelijaksi epäiltyä pidetään vangittuna Syyrian pohjoisosassa.

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan kyse on kestämättömästä tilanteesta, joka ei voi jatkua ikuisesti.

”Yhdysvallat vaatii maita, mukaan lukien koalitiokumppaneitamme, kotiuttamaan, kuntouttamaan heidät yhteiskuntaan sopeuttamista varten ja soveltuvin osin asettamaan kansalaisensa syytteeseen”, Blinken sanoi Roomassa.

Yhdysvaltain lähimmät liittolaiset Britannia ja Ranska ovat olleet kovakorvaisia vaatimuksille tuoda kansalaisensa kotimaahan. Molemmilla mailla on tuskallisia esimerkkejä hyökkäyksistä.

Kokouksessa Suomi ajoi kotouttamisen asiaa. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) korosti Suomen näkevän aiheen paitsi humanitaarisena kysymyksenä myös turvallisuuspoliittisesti tärkeänä askeleena Isisin kaltaista radikalismia vastaan.

”Näillä leireillä kasvaa seuraava sukupolvi, jota pyritään värväämään mukaan terroristiseen toimintaan, sellainen riski on olemassa”, Haavisto kertoi STT:lle kokouksen jälkeisessä puhelimitse pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Suomi on ollut mukana kansainvälisessä Isisin vastaisessa koalitiossa vuodesta 2014 ja osallistuu sen puitteissa sotilaalliseen koulutustoimintaan Irakissa. Suomi on myös mukana EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiossa ja Naton koulutusoperaatiossa Irakissa.