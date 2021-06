Tuomarin mukaan entinen presidentti Jacob Zuma rikkoo tietoisesti lakia kieltäytymällä saapumasta oikeuteen.

Etelä-Afrikan korkein oikeus teki tiistaina historiaa tuomitsemalla ensi kertaa maan entisen johtajan vankeuteen korruptio­syytteiden välttelystä, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Maata yhdeksän vuotta hallinnut nyt jo entinen presidentti Jacob Zuma tuomittiin vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankilaan, koska hän ei suostunut saapumaan oikeuteen kuultavaksi häntä koskevista syytteistä.

Zumalla on viisi päivää aikaa antautua tai hänet viedään vankilaan voimakeinoin.

”Jacob Gedleyihlekisa Zuma on syyllistynyt oikeuden halventamiseen”, sanoi perustus­laki­tuomio­istuimen tuomari Sisi Khampepe.

”Kukaan ei ole lain yläpuolella.”

Entinen presidentti perusti valtakautensa lopulla korruptiota tutkivan komitean. 79-vuotiasta Zumaa syytetään valtion varojen väärin­­käytöstä valta­kaudellaan.

Suurin osa syytteistä liittyy varakkaisiin intialaisiin Guptan veljeksiin, jotka voittivat yhtiöilleen rahakkaita Etelä-Afrikan valtion urakka­­sopimuksia ja saivat mahdollisesti jopa valita ministereitä maan hallitukseen.

Zumaa syytetään korruptiosta 16:ssa eri tapauksessa, muun muassa aseostoissa. Ostojen kokonaishinta on yli neljä miljardia euroa.

Kongressi pakotti Zuman astumaan syrjään vuonna 2018. Häntä on yritetty saada vastaamaan korruptio­syytteistä siitä pitäen, mutta hän on todistanut vain kerran vuonna 2019. Hän syytti silloin tutkinnan johtajaa puolueelliseksi ja on siitä pitäen vältellyt oikeuden­käyntiä muun muassa terveyssyihin vedoten.

Tuomarin mukaan Zuma tuntee entisenä johtajana maan lait ja rikkoo niitä tietoisesti.

Asiantuntijoiden mukaan hän ei voi välttää vankilaan menemistä eikä päätöksestä voi valittaa.

Eteläafrikkalainen korruptionvastainen järjestö Corruption Watch kuvaili tuomiota ”merkittäväksi” ja ”historialliseksi”.