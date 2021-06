WHO: Kiina on päässyt eroon malariasta

Tautia vastaan on taisteltu Kiinassa 70 vuoden ajan.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Kiina on päässyt eroon malariasta. Maassa on 70 vuoden ajan taisteltu hyttysten välityksellä leviävää trooppista tautia vastaan.

Maat, joissa ei ole todettu paikallisesti leviävä tartuntoja ainakaan kolmeen vuoteen, voivat hakea WHO:lta sertifikaattia malariattomuudesta.

1940-luvulla Kiinassa kirjattiin vuosittain 30 miljoonaa tartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan malaria on yksi suurimpia uhkia maailman terveydelle. Viime vuonna julkaistun WHO:n raportin mukaan vuonna 2019 yli 400 000 ihmistä kuoli malariaan liittyen.