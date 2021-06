Inseinin vankila on tunnettu mielipidevankien kiduttamisesta ja kaltoinkohtelusta.

Myanmarin sotilasviranomaiset vapauttavat keskiviikkona noin 700 vankia Inseinin vankilasta, kertoi vankilanjohtaja Zaw Zaw uutistoimisto Reutersille. Johtaja kieltäytyi tarkentamasta, keitä vapautetut vangit olivat.

Inseinin vankila sijaitsee lähellä Myanmarin väkirikkainta kaupunkia Yangonia, joka on myös maan vanha pääkaupunki.

Vankilan englanninkielinen nimi tarkoittaa hullua tai mielenvikaista. Jo 134 vuotta toiminnassa ollut Inseinin vankila on tunnettu epäinhimillistä oloista ja vankien ruumiillisesta ja henkisestä kiduttamisesta. Sitä on kutsuttu jopa ”Burman pimeimmäksi helvetin­loukuksi” ja ”muistomerkiksi Myanmarin autoritaariselle johdolle ja julmuuksille”.

Inseinin vankilaan on suljettu erityisesti mielipidevankeja. Vuodesta 1962 vuoteen 2011 kestäneen sotilasdiktatuurin aikana armeijan vastustajat joutuivat siellä kaltoin­kohdelluiksi.

Helmikuun alussa Myanmaria johtanut Aung San Suu Kyin syöstiin vallasta sotilasvallan­kaappauksessa, ja nyt valta on jälleen armeijalla.

The New York Times - sanomalehti haastatteli keväällä Inseinin vankilan kymmentä entistä vankia. Monet haastatellut kertoivat pelkäävänsä, että uusi poliittisten vankien sukupolvi joutuu kokemaan samaa kauheaa kohtelua kuin he aikanaan, jos armeija pysyy vallassa.

Sotilasvallankaappauksen jälkeen Inseinin vankilaan onkin joutunut lukuisia demokratiaa puolustaneita mielenosoittajia, poliitikkoja ja toimittajia. Yhdysvaltalaislehden mukaan osalla vankilaan joutuneista mielenosoittajista on ollut tuoreita ampumahaavoja.

Kolme kuukautta Myanmarissa vangittuna ollut yhdysvaltalais­toimittaja kertoi vapauttamisensa jälkeen kidutuksesta ja ihmisarvon vastaisesta kohtelusta.

”Ensimmäiset kolme tai neljä päivää olivat pahimmat. Minua lyötiin ja läimäistiin useita kertoja. Mitä tahansa sanoin, he vain hakkasivat minua”, journalisti Nathan Maung kertoi.

Yhteensä Myanmarin sotilasvallankaappauksen jälkeen on pidätetty jo yli 5 000 ihmistä. The New York Timesin mukaan Inseinin vankila oli jo ennestään täynnä. Siksi vallankaappauksen jälkeen vankien määrä ylitti jopa yli kaksinkertaisesti tilojen 5 000 hengen kapasiteetin

Turvallisuusjoukot ovat pidätysten lisäksi myös tappaneet satoja ihmisiä. Association for Political Prisoners -järjestön (AAPP) mukaan kuolonuhreja on ainakin 881.