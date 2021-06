Irtisanomisia pidetään merkkinä siitä, että Pohjois-Korean johtaja myöntää vihdoin, että maassa on koronavirusta ja tilanne on vakava.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on irtisanonut useita korkean tason virkamiehiä ”kohtalokkaan” koronavirheen takia, kertoo maan valtion media KCNA uutistoimisto AFP:n mukaan. Kim kuvaili virheen asettaneen maan ja sen kansalaiset suureen vaaraan.

Asiasta kertoi myös esimerkiksi The Guardian.

Kimin mukaan virkamiehet aiheuttivat jonkinlaisen vakavan sattumuksen laiminlyömällä tehtäviään. Kim syytti virkamiehiä vastuuttomiksi, kyvyttömiksi, passiivisiksi ja vain itseään suojeleviksi.

Kim ei kertonut tarkasti, minkä virheen viranomaiset tekivät tai miten virhe asetti ihmiset vaaraan.

Pohjois-Korea ei ole tähän mennessä raportoinut yhtäkään koronavirustartuntaa.

Asiantuntijoiden mielestä Kimin lausunto irtisanomisista ja ihmisten vaarassa olemisesta on vakavan korona­virus­tilanteen myöntämisen merkki.

”Se, että valtapuolue on keskustellut koronavirus­tilanteesta ja valtion media siitä uutisoi, tarkoittaa, että Pjongjang luultavasti tarvitsee kansainvälistä apua”, tutkija Ahn Chan-il kertoi AFP:lle.

Pohjois-Korean pääkaupunki Pjongjang sulki rajansa viime vuoden tammikuussa suojellakseen itseään naapurimaa Kiinasta leviämään lähteneeltä koronavirusaallolta.

Sulkemisen hinta on ollut kallis, sillä esimerkiksi maalle tärkeä kauppa Pekingin kanssa on hidastunut huomattavasti. Myös kansainvälisen hätäavun toimittaminen on vaikeutunut.