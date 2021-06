Kannattaako tartunta­lukuja enää tuijottaa, jos rokotettuja on paljon? Englannissa luvataan yhä vapautta heinäkuulle

Englannissa koronarajoitukset on määrä poistaa vajaan kolmen viikon kuluttua. Boris Johnsonin hallituksen koronastrategia on kuitenkin kaikkea muuta kuin selvä, kirjoittaa HS:n kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Lontoo

Jos kaikki sujuu niin kuin on luvattu, koittaa Englannin asukkaille ”vapaus” jo vajaan kolmen viikon kuluttua.

Britannian pääministeri Boris Johnson on luvannut, että Englannin koronarajoitukset puretaan heinäkuun 19. päivänä. Saman tavoitteen toisti maanantaina alahuoneessa uusi terveysministeri Sajid Javid.

Samaan aikaan koronatartunnat ovat selvässä nousussa. Viimeisen viikon aikana Yhdistyneessä kuningaskunnassa on todettu noin 125 000 uutta tartuntaa. Nousua edellisviikosta on yli 70 prosenttia.

Miksi ihmeessä hallitus uskaltaa olla yhä toiveikas?

Siksi, koska tartunnoista huolimatta vakavat sairastumiset ja koronakuolemat ovat pysyneet suhteellisen alhaisella tasolla. Tämä taas johtuu siitä, että rokotukset toimivat.

Noin 67 miljoonan asukkaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa aikuisista on rokotettu jo lähes 85 prosenttia. Täysrokotettuja on noin 32,7 miljoonaa. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut yli 44 miljoonaa asukasta.

Rokotusten edetessä myös ilmapiiri on muuttunut. Vapaudennälkä on kasvanut selvästi alkukesän aikana.

Englannissa (ja muissa itsenäisesti koronarajoituksistaan päättävissä Yhdistyneiden kuningaskunnan maissa eli Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlanniassa) on ollut Suomeen verrattuna erittäin vaikea pandemiatilanne. Myös rajoitukset ovat olleet selvästi tiukemmat kuin Suomessa.

Tiukkuudelle on ollut myös kansan tuki. Suuri enemmistö mukautui nurisematta maskipakkoon ja siihen, että ravintolat, pubit, kuntosalit, kulttuurilaitokset ja erikoiskaupat ovat olleet välillä kiinni kuukausikaupalla.

Mutta kun valtaosa aikuisista on rokotettu, alkaa kärsivällisyys olla koetuksella. Sen näkee ja kuulee ihmisten joukossa.

Fanit juhlivat Englannin jalkapallovoittoa Saksasta Lontoossa tiistaina.

Tiistai-iltana jalkapalloyleisö juhli Englannin voittoa Saksasta Lontoon kaduilla. Turvaväleistä ei välitetty, mutta aiempaa harvempi näytti olevan kärkäs tuomitsemaan.

Mitä tapahtuu?

Koronaviruksen kanssa täytyy oppia elämään, sanoo Johnsonin hallitus. Samaa sanovat lääketieteelliset asiantuntijat, mutta paljon varovaisemmin äänenpainoin.

Brittihallitusta neuvovan professori Chris Whittyn mukaan kesällä koronarajoituksia pitäisi höllätä mahdollisimman paljon, kunhan tämä ei vain johda sairaaloiden ylikuormitukseen. Talvella purkaminen on paljon vaikeampaa.

Lue lisää: 12–15-vuotiaiden riski­ryhmäläisten rokotukset alkavat Helsingissä torstaina

Mitä koronariskin kanssa eläminen sitten käytännössä tarkoittaa? Miten määritellään hyväksyttävä riskitaso?

Kukaan ei tiedä varmasti. Johnsonin hallituksen suunnitelmat ovat kaikkea muuta kuin kristallinkirkkaat.

Selvää on kuitenkin se, että kaikki rajoitukset eivät lakkaa kertaheitolla ja lopullisesti. Jos koronatilanne sairaaloissa pahenee olennaisesti lähipäivien tai viikkojen aikana, joudutaan lupaukset ”vapaudesta” perumaan, olipa se poliittisesti sitten kuinka vaikeaa tahansa.

Pääkysymys kuitenkin pysyy: Kuinka perusteltua on jatkaa koronarajoituksia, jos suurin osa aikuisista on jo rokotettu?

Samaa keskustelua käydään nyt Suomessakin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek pohti tiistaina MTV:llä, mitkä ovat Suomen tulevat tavoitteet: halutaanko lievätkin tartunnat estää, vai riittääkö, että tautitaakka on mahdollisemman vähäinen.

Koronatestaaminen ei Englannissa lopu, vaikka rajoitukset heinäkuussa purettaisiinkin. Laaja testaaminen isossa maassa tuottaa jatkossakin isoja tartuntalukuja.

Oireettomiakin kehotetaan tekemään kotona säännöllisesti pikatestejä. Testipaketteja saa hakea ilmaiseksi apteekista tai tilata suoraan kotiin.

Koronatestistä on tullut kotona vähän niin kuin lankkaus: välttämätön riesa.