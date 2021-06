Yksi torstain odotetuimmista juhlanumeroista on Xi Jinpingin puhe Taivaallisen rauhan aukiolla.

Kiinassa järjestetään torstaina 1. heinäkuuta satavuotisjuhlat, kun Kiinan kommunistinen puolue täyttää pyöreitä vuosia. Vastaava merkkipaalu jäi saavuttamatta aikanaan kiinalaisia kommunisteja inspiroineelta Neuvostoliiton kommunistiselta puolueelta.

Turvallisuussyistä juhlien ohjelma on suurelta osin salattu. Uutistoimisto Reutersin mukaan Kiinan valtion mediat ovat paljastaneet yleisölle tietoa juhlallisuuksista ainoastaan niukasti.

Odotettavissa on kuitenkin prameaa juhlahumua, pääkaupunki-Pekingin yli liitäviä hävittäjiä ja ilotulitteita. Paikalle odotetaan puolueen eläköityneitä johtajia. Kiinan nykyinen johtaja Xi Jinpingin odotetaan palkitsevan puolueen kunnianarvoisia jäseniä.

Kiinan kommunistisella puolueella on yli 90 miljoonaa jäsentä, eli vain noin seitsemän prosenttia kiinalaisista kuuluu puolueeseen. Vaikka kyse on puolueen juhlasta, on todennäköistä, että syntymäpäivien todelliseksi sankariksi nousee 68-vuotias Xi Jinping, yhdysvaltalaismedia CNN arvioi.

Xi on ehkä Kiinan kommunistisen puolueen merkittävin johtaja sitten Mao Zedongin. Satavuotisjuhla antaa Xille oivan tilaisuuden asemansa korostamiseen.

Yksi torstain odotetuimmista ohjelmanumeroista on Xin puhe Taivaallisen rauhan aukiolla Pekingin keskustassa. Kiinan valtionmediassa puhetta on Reutersin mukaan kutsuttu ”tärkeäksi”.

Odotettavissa on kommunistisen Kiinan menneisyyden ylistämistä ja tulevaisuuden suunnitelmien maalailua. Erityisen tärkeää puolueelle on osoittaa, että Kiinan talouskasvu ja geopoliittisen aseman vahvistuminen on ollut nimenomaan puolueen ansiota.

Pekingin pilvenpiirtäjiin heijastettiin juhlavaloja keskiviikkona, päivää ennen kommunistisen puolueen perustamisen satavuotisjuhlaa.

Kiinan kommunistinen puolue on valmistautunut juhlapäivään perusteellisesti jo pidemmän aikaa. Pääkaupunki Pekingissä turvallisuustoimia on kiristetty. Valtio on aloittanut hyvissä ajoin propaganda-kampanjan oikean ilmapiirin varmistamiseksi.

The New York Times -sanomalehti uutisoi huhtikuussa, että Kiinan elokuvateattereita on määrätty esittämään isänmaallisia elokuvia syntymäpäivän alla.

Peruskoulun oppilaita on puolestaan valjastettu tekemään ”kiinalaista unelmaa” ylistäviä maalauksia ja kalligrafiatöitä. Yliopistot ovat esittäneet näytelmiä rakastavaisista, jotka on murhattu 1920-luvulla kommunistisen aatteensa vuoksi ja valtion teatterit ovat herättäneet henkiin Maon ajan oopperoita.

Kommunistisen puolueen vaatima ennakkotyö on pitänyt paikallisjohtajat, viranomaiset ja yritykset kiireisinä läpi kevään.

”Olen kuoleman väsynyt”, kirjoitti kommentaattori Kiinan suositussa sosiaalisen median Weibo-palvelussa huhtikuussa The New York Timesin mukaan. ”Minulla ei ole lainkaan omaa aikaa ennen huhtikuun loppua. Tämä puolueen satavuotisjuhla on todella työläs.”

Kommunistisen puolueen panostus on näkynyt ympäri Kiinaa ja jopa avaruudessa. ”Punainen turismi” on kasvattanut suosiotaan syntymäpäivän alla. Sekä kiinalaiset että ulkomaalaiset ovat tutustuneet Kiinan kommunistisesta historiasta kertoviin nähtävyyksiin ja paikkoihin, uutisoi The Economist -lehti.

Kommunistisen puolueen syntymäpäivä noteerattiin Marsissa asti. Kun Kiinan Mars-mönkijä Zhurong laskeutui planeetan pinnalle 14. toukokuuta, oli sillä viesti: ”Satelliitti sekä mönkijä ovat hyvässä toiminta­kunnossa ja raportoivat turvallisesti Marsista puolueelle ja kotimaalle, ja lähettävät kaukaisia onnitteluja sata vuotta sitten perustetulle puolueelle”.

