Venäjän presidentti järjesti keskiviikkona perinteisen kyselyohjelman, joka lähetettiin televisiossa suorana.

Moskova

Koronavirus nousi odotetusti keskeiseen roolin, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin vastaili keskiviikkona ihmisten kysymyksiin perinteisessä Suora linja -televisio-ohjelmassa.

Venäjä on parhaillaan keskellä pandemian kolmatta aaltoa, ja viruksen niin sanottu intialainen variantti leviää nopeasti. Vain vajaa tunti ennen Putinin ohjelman alkua viranomaiset ilmoittivat, että päiväkohtaisissa kuolemissa on saavutettu uusi ennätys.

Tilannetta on pahentanut venäläisten haluttomuus ottaa rokote. Edes yhden annoksen on saanut vasta noin 15 prosenttia venäläisistä. Tilanteen pahentuessa Moskovassa ja yhdeksällä muulla alueella viranomaiset ovat määränneet rokotuksen pakolliseksi virkamiehille ja tietyille palvelualojen työntekijöille.

Putin saikin vastattavakseen kysymyksen, onko koronavirusrokotteesta tulossa yleisesti pakollinen. Huhumylly aiheen ympärillä on viime aikoina kiihtynyt, vaikka ajatus pakollisuudesta on epäsuosittu. Mielipidemittauksissa kaksi kolmesta on ilmoittanut, ettei halua rokotetta.

”Olen sanonut, kuten muistatte, etten tue pakollista rokottamista, ja olen edelleen sitä mieltä”, Putin sanoi.

Hän kuitenkin lisäsi, että laki antaa aluejohtajille oikeuden määrätä rokottaminen pakolliseksi tietyille ihmisryhmille.

“Kollegoidemme toimilla 10:llä alueella pyritään välttämään tarve kansalliselle ’lockdownille’”, Putin sanoi.

Viesti oli siis eri kuin vielä alkukuusta, jolloin Putin kehui Pietarin talousfoorumissa Venäjän selvinneen pandemiasta monia muita maita paremmin. Tilanteen vakavuutta ei kuitenkaan sen enempää korostettu, sillä Putin halusi jättää ikävät uutiset muille.

Putin silti kehotti ihmisiä ottamaan rokotteen. Hän sanoi saaneensa itse venäläisen Sputnik V -rokotteen, koska sotilaat rokotetaan sillä.

”Olen kuitenkin ylipäällikkö.”

Kreml ilmoitti aiemmin tänä vuonna, että Putin on rokotettu. Poikkeuksellisesti se ei näyttänyt tilanteesta kuvaa, eikä kertonut rokotteen merkkiä. Se herätti yhä jatkuvan spekulaation, että Putin olisi saanut läntisen rokotteen.

Putin kehui keskiviikkona venäläisiä rokotteita ja tölväisi läntisiä mainitsemalla AstraZenecan ja Pfizerin rokotteet ja niiden ”jälkeisiä traagisia tilanteita”.

Venäjän vallanpitäjät ja valtiojohtoinen media ovat säännöllisesti mollanneet läntisiä rokotteita. Se ei ole kuitenkaan lisännyt venäläisrokotteiden suosiota, vaan monien arvioiden mukaan lisännyt yleistä epäluuloa kaikkia rokotteita kohtaan.

Putinin ohjelma kesti noin 3 tuntia ja 40 minuuttia. Ohjelma on perinteisesti tarkkaan valmisteltu, joten läpipäästetyt kysymykset kertovat, mitä ongelmia Kreml pitää kulloinkin niin merkittävinä, että niitä on käsiteltävä.

Tällä kertaa niitä olivat pandemian lisäksi muun muassa ruuan hinta ja ympäristö- ja jäteongelmat.

Putin kommentoi myös Ukrainaa syyttämällä sen presidentti Volodymyr Zelenskyitä maan antamisesta ulkovaltojen käsiin. Britannian ja Venäjän sota-alusten kohtaamista Krimin rannikolla hän kutsui Yhdyvaltain provokaatioksi. Putin myös sanoi myös jossain vaiheessa koittavan ajan, jolloin hän voi todeta jonkun olevan pätevä seuraaja Venäjän johdossa.