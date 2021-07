Neljä Pohjoismaiden johtavaa päivälehteä yhdistää voimansa protestoidakseen sananvapautta rajoittavia Kiinan toimia Hongkongissa. Vetoomus julkaistaan Apple Daily -lehden sulkemisen jälkeen, Kiinan kommunistisen puolueen 100-vuotispäivänä.

Tilanne on jo pitkään ollut kohtuuton. Nyt riittää. Maailma ei voi enää seurata passiivisesti sivusta, kun Kiina tukahduttaa lehdistönvapauden Hongkongissa. Toivomme on viime aikoina hiipunut sen suhteen, että Kiina toimisi vakuuttelujensa mukaisesti ja vastaisi kehotuksiin puolustaa ja vaalia demokraattisia perusoikeuksia Hongkongissa. Huolemme ja tyrmistyksemme Kiinaa kohtaan ovat kasvaneet.

Viimeinenkin – kenties naiivi – pilkahdus toivosta valitettavasti katosi, kun riippumaton Apple Daily -sanomalehti joutui sananvapautta rajoittavien viranomaishyökkäysten kohteeksi. Seuraamme entistä huolestuneempina sitä, kuinka ammattiamme – vapaata, riippumatonta ja kriittistä journalismia – kriminalisoidaan.

Niin ikään seuraamme entistä huolestuneempina, miten tämä kohdistuu yhä useampiin tiedotusvälineisiin Hongkongissa. Aluehan oli kerran lupaava paikka lehdistönvapaudelle. Ennen Apple Dailya viranomaisten valvontaan joutui yleisradioyhtiö Radio Television Hong Kong. Samaan aikaan poliisi on saanut jatkuvasti uusia valtuuksia sensuroida internetiä. Median omistajia, tuottajia ja journalisteja joutuu oikeuden eteen ja vangitaan, koska he tekevät työtään suuren yleisön ääninä.

Ja kaikki tämä vain jatkuu...

Haluamme Pohjoismaiden johtavien päivälehtien päätoimittajina ilmaista tällä kirjeellä moraalisen tukemme Apple Daily -lehden ja muiden hongkongilaisten tiedotusvälineiden kollegoille, joilta on evätty mahdollisuus tehdä esteettä ja sensuroimatta kriittistä journalismia yleisöilleen.

Protestimme kohdistuu Kiinan johtajiin, jotka mieluusti haluavat esiintyä hyväntahtoisen vallan edustajina. Valtiovallan hyökkäyksessä vapaata lehdistöä vastaan ei ole kuitenkaan mitään hyväntahtoista eikä jaloa. Päinvastoin, tulkitsemme vapaaseen lehdistöön kohdistuvat hyökkäykset heikkouden merkeiksi, koska ne osoittavat, että hallitus tuskin edes itse uskoo toimivansa kansan parhaaksi.

Muuten tällaiseen ei olisi mitään syytä.

Toisaalta uskomme, että vastarintahenki vahvistuu joka kerta, kun Peking tukahduttaa oppositiota ja kritiikkiä. Aina kun yksittäinen ääni mediassa nujerretaan, syntyy uusi.

Siksi on aika muuttaa suuntaa. Kiinan kommunistisen puolueen täyttäessä 100 vuotta on tullut hetki, jolloin Kiinan kansantasavallan on toimittava nimensä mukaisesti tasavaltana kansalleen eikä vain sen hallitsijoille.

Vapaan lehdistön puolesta puhuminen on osa tätä kamppailua. Se ei pelkästään riitä.

Aiomme raportoida lehdissämme entistä enemmän Hongkongin pelottavasta kehityksestä. Meillä on käytössämme lehdistönvapaus, joka kollegoiltamme Hongkongissa puuttuu.

Totuus ja vapaus voidaan tukahduttaa voimakeinoin. Mutta vain hetkeksi. Meidän pitää yhdessä osoittaa, että lopulta vapaan tiedonvälityksen ja mielipiteenvaihdon voima voittaa aina. Meidän pitää yhdessä osoittaa, että tiedot, joita yritetään sensuroida Hongkongissa, tulevat julkisuuteen muualla maailmassa. Seisomme yhtenä rintamana.