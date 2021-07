Päätoimittajien protesti kohdistuu erityisesti Kiinan johtajiin, jotka haluavat esiintyä hyväntahtoisina. Hyökkäyksissä mediaa vastaan ei ole mitään hyväntahtoista tai jaloa, päätoimittajat kirjoittavat.

Kesäkuussa hongkongilaislehti Apple Daily määrättiin lopetettavaksi ja ainakin seitsemän sen työntekijää pidätettiin. Perusteluna Hongkongin hallinto on käyttänyt kansallisen turvallisuuden vaarantamista.

Demokratiamyönteinen Apple Daily ehti ilmestyä 26 vuotta. Sen viimeinen numero ilmestyi viikko sitten.

Keskiviikkona Hongkongin hallinto ilmoitti, että myös Apple Dailyn julkaisijayhtiö Next Digital lakkautetaan. Yhtiön toiminta loppuu tänään 1. heinäkuuta.

Samana päivänä Kiinan kommunistinen puolue juhlii satavuotispäiväänsä.

Tilanteen johdosta pohjoismaisten päivälehtien päätoimittajat julkaisevat kannanoton. Sen ovat kirjoittaneet Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, Tanskan Politiken-lehden Christian Jensen, Norjan Aftenpostenin Trine Eilertsen sekä Ruotsin Dagens Nyheterin Peter Wolodarski.

Päätoimittajien kirje julkaistaan yhteisesti kaikissa neljässä pohjoismaisessa päivälehdessä.

”Aiomme raportoida lehdissämme entistä enemmän Hongkongin pelottavasta kehityksestä. Meillä on käytössämme lehdistönvapaus, joka kollegoiltamme Hongkongissa puuttuu”, kirjottavat päätoimittajat Kiinan kansantasavallan johdolle suunnatussa kirjeessään.

Protesti kohdistuu erityisesti Kiinan johtajiin, jotka haluavat esiintyä hyväntahtoisina. Hyökkäyksissä mediaa vastaan ei ole mitään hyväntahtoista tai jaloa, päätoimittajat kirjoittavat.

”Pohjoismaissa on vahva lehdistönvapauden pohja, ja me tunnemme siitä kollektiivista vastuuta”, sanoo Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

”Hongkongin tilanne on räikeä, ja vapaudet ovat heikentyneet nopeasti.”

Myös Apple Dailyn omistaja Jimmy Lai on vankilassa osallistuttuaan demokratiaa vaativiin mielenosoituksiin vuonna 2019. Hongkongin asukkaiden vapaudet ovat kiristyneet mielenosoituksista alkaen.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam sanoi kesäkuussa, että lehdistön ei tulisi ”horjuttaa” hallintoa.

Samalla Kiinan kommunistisen puolueen juhlallisuuksista odotetaan mittavia. Uutistoimisto Reutersin mukaan myös hallintojohtaja Lam matkustaa juhliin Manner-Kiinan Pekingiin.

Hongkongissa valmistauduttiin tiistaina Kiinan kommunistisen puolueen satavuotisjuhliin. Kaduilla partioi poliiseja.

Kommunistisen puolueen perustamispäivänä 1. heinäkuuta 1921 ei tiettävästi todellisuudessa tapahtunut puolueen suhteen mitään erityistä. Mutta päivän on valinnut Kiinan kansantasavallan perustaja Mao Zedong.

”Merkkipäivänä on syytä muistuttaa lupauksista, joita itsehallintoalueelle on oikeuksistaan annettu. Ne lupaukset pitää lunastaa. Tilanne on huonontunut nopeasti.”

Suomella on omat historialliset kokemuksensa ajasta itsehallintoalueena. Silloin meitä hallitsi Venäjä, ja sensuuriviranomaiset lakkauttivat lehtiä täälläkin.

”Vuosien 1899 ja 1904 välillä Helsingin Sanomien edeltäjä Päivälehti lakkautettiin väliaikaisesti yhteensä yksitoista kertaa. Meillä on muisto itsehallintoalueen perustuslaillisten oikeuksien purkamisesta. Sikäli Hongkongin tilanne tuntuu tutulta.”

Myös Intiassa Kashmirin itsehallintoalueen itsemääräämisoikeutta on viime vuosina kavennettu rankasti. Hongkong ei ole yksin.

”Huomio kohdistuu nyt Hongkongiin koska tilanne on akuutti”, sanoo Niemi.

”Hongkongissa media on voinut perinteisesti toimia melko vapaasti, mutta näemme nyt tämänkin räikeän heikentymisen.”

Kiinassa valta pysyy johdon hyppysissä juuri puolueen ja sen koneiston ansiosta. Kiinan kommunistisella puolueella on yli 95 miljoonaa jäsentä.

Kiinassa kaikille koululaisille opetetaan pakollisena kommunistisen puolueen opinkappaleet ja kommunismia ylistävä historiankirjoitus.

Puolueen jäsenet ovat Kiinan kansan eliittiä, ja käytännössä puolueen valta johtaa Kiinaa. Kiinan kommunistinen puolue saattaa hyvinkin olla maailman vaikutusvaltaisin organisaatio.

