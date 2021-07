Rumsfeldin Suomessa tavannut HS:n toimittaja Kari Huhta muistaa hänet miehenä, joka nautti tavattomasti omasta älykkyydestään.

Suomalaiselle lukijalle on saattanut jäädä mieleen Yhdysvaltain puolustus­ministerin Donald Rumsfeldin vierailu Turkuun kesällä 2001, mutta historian­kirjoihin hän jää tuhoisasta Irakin sodasta, joka käynnistyi pari vuotta myöhemmin.

Rumsfeld toimi puolustus­ministerinä presidentti George W. Bushin hallinnossa 2001–2006 ja tätä ennen presidentti Gerald Fordin hallituksessa 1975–1977. Hän kuoli kotonaan Taosissa, New Mexicossa Yhdysvalloissa 88-vuotiaana.

Rumsfeld oli voimakas ja näkyvä, mutta lopulta myös kiistelty puolustus­ministeri. Yhdysvallat hyökkäsi hänen johdollaan Irakiin 2003. Sotaa vastustettiin mielen­osoituksissa ympäri maailmaa.

Entinen puolustusministeri pysyi päätöksensä takana viimeiseen asti, eikä katunut diktaattori Saddam Husseinin syrjäyttämiseen tähdättyä sotaa edes eläkkeellä.

Jälkikäteen Yhdysvaltain toimia Irakissa on pidetty laajasti epäonnistuneina. Irakista ei löytynyt joukko­tuhoaseita, vaikka Yhdysvaltain hallinto oli näin väittänyt. Sota suisti Irakin seka­sortoon vuosi­kausiksi, mutta Rumsfeld on järjestelmällisesti kiistänyt vastuunsa.

Rumsfeld julkaisi muistelmansa viisi vuotta ministerin­virkansa jälkeen 2011, jolloin hän kirjoitti Irakista The New York Times -lehden mukaan seuraavasti: ”Alueen vapauttaminen Saddamin julmasta hallinnosta on luonut vakaamman ja turvallisemman maailman”.

Rumsfeldia on vaadittu syytteisiin myös päätöksistä, jotka johtivat pidätettyjen kiduttamiseen Abu Ghraibin vankilassa Irakissa. Muistelmissaan entinen ministeri vieritti syyn väärin­käytöksistä pienelle ryhmälle vangin­vartijoita, joita ei hänen mukaansa valvottu tarpeeksi.

Irakin sodan lisäksi Rumsfeld oli päättämässä Afganistanin sodan aloittamisesta lokakuussa 2001 syyskuun 11. terrori-iskujen jälkeen.

Ennen näitä tapahtumia Rumsfeld piipahti Euroopan-kiertueellaan kesäkuussa 2001 myös Turussa. Tuolloin hän valotti Yhdysvaltain uuden hallituksen turvallisuus­politiikkaa Pohjoismaiden ja Itämeren alueen puolustusministereille.

Donald Rumsfeld ja Yhdysvaltain presidentti George W. Bush Pentagonin pihalla suljettujen ovien takana pidetyn kokouksen jälkeen 2004.

HS:n eläkkeelle jäänyt ulkomaan­toimituksen esimies ja turvallisuus­politiikan erikois­toimittaja Kari Huhta seurasi vierailua ja tapasi Rumsfeldin turkulais­hotellin kabinetissa.

”Hänestä jäi vaikutelma, että hän nautti tavattomasti omasta älykkyydestään ja vastasi kysymykseen mielellään kysymyksellä”, Huhta sanoo. ”Hän saattoi antaa jonkin filosofisen ajatuksen, jolla ei ollut paljon tekemistä sen asian kanssa, jota kysymys koski.”

Kuuluisin esimerkki tästä on Rumsfeldin heitto, jonka mukaan ”tunnettujen tunnettujen” ja ”tunnettujen tuntemattomien” lisäksi on ”tuntemattomia tuntemattomia”.

Lentävä lause syntyi Yhdysvaltain puolustus­ministeriön tiedotus­tilaisuudessa 2002, kun puolustus­ministeriltä kysyttiin todisteiden puutteesta, jotka yhdistäisivät Irakin hallituksen ja joukkotuhoaseiden toimittamisen terroristiryhmille.

Huhta sijoittaa Rumsfeldin siihen konservatiivien sukupolveen, joka piti muiden maiden asioihin puuttumista velvollisuutenaan. Viime vuosina Yhdysvaltain konservatiivien parissa on vallinnut ajattelu, jonka mukaan Yhdysvallat tulee ennen muuta maailmaa.

”Irakin sodan käyminen loppuun vaikutti hyvin selvältä suunnitelmalta, kun Rumsfeld tuli puolustus­ministeriksi 2000-luvulla.”

”Suomelle hän ei ollut mitenkään vaikea, vaikka Suomi oli paljon pidättyvämpi ulkopolitiikassaan kuin nykyään. Kaikki ymmärsivät sen, mitä hän haluaa.”

Irakin sodasta koitui Rumsfeldille rasite, joka johti sekä kollegoiden että suuren yleisön kiivaaseen arvosteluun ja ministeriuran päättymiseen kesken Bushin toisen kauden.

”Bush antoi hänen mennä, koska Rumsfeld ei osannut rauhoittua. Hän ei osannut vetäytyä taustalle”, Huhta arvioi.

Rumsfeldin korvasi huomattavasti matalamman profiilin puolustus­ministeri Robert Gates.

Jälkikäteen Rumsfeldin on arvioitu onnistuneen puolustus­ministerinä ensimmäisellä virkakaudellaan sekä yrityksissään uudistaa armeijaa toisella virkakaudella, vaikka suurimmat uudistukset hukkuivat lopulta terrorismin­vastaisen sodan jalkoihin.

Puolustusministerikausiensa välissä Rumsfeld työskenteli presidentti Ronald Reaganin erityis­edustajana Lähi-idässä ja ansaitsi omaisuuksia liikemiehenä lääkeyhtiössä sekä elektroniikka- ja bioteknologia-alan yrityksissä.