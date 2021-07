Vihreät unohti turvata selustansa, vaikka Angela Merkelin väistyessä vaalikamppailusta oli odotettavissa raju, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Sonja Parkkinen.

Saksan vihreiden kansleriehdokas Annalena Baerbock on ollut lyhyessä ajassa niin monen kohun keskipisteessä, että sivustaseuraajaakin nolottaa.

Baerbockin ansioluettelosta löytyi epäselvyyksiä. Hän väitti muun muassa olevansa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n jäsen, vaikka järjestössä ei ole henkilöjäseniä.

Puolueen Baerbockille maksamat sivutulot olivat jääneet ilmoittamatta liittopäiville eli parlamentille.

Kun Baerbock piti toukokuun lopulla puolue­kokouksessa puheen, hän sekoili hieman sanoissaan ja korokkeelta poistuttuaan päästi yhä auki olleeseen mikrofoniin peri­saksalaisen kirouksen ”scheiße” eli ”voi paska”.

Samalta on todennäköisesti tuntunut viime aikoina myös vihreiden puoluetoimistolla.

Baerbock on saanut olla puoluejohtajana tukahduttamassa sisäisiä tulipaloja, kuten vihreän pormestarin kirjoittamia rasistisia kommentteja Twitterissä ja vihreiden riitelyä vaalilistan muodostamisesta toisessa osavaltiossa.

Baerbock valittiin keväällä puolueensa kansleriehdokkaaksi. Kannatusmittausten käyrät osoittivat ylöspäin, ja pian vihreät ohitti väistyvän kanslerin Angela Merkelin vuosikausia hallinneen kristillis­demo­kraattisen CDU:n ja CSU:n vaaliliiton.

Saksalaislehti Der Spiegelin kansikuvassa huhtikuun lopulla Baerbockin arvioitiin olevan ”die Frau für alle Fälle”, nainen kaikkiin tilanteisiin.

Baerbock esiintyi Der Spiegel -lehden kannessa huhtikuun lopun numerossa.

Alkuinnostuksen jälkeen Baerbockin pudotus on ollut nopeaa ja rajua. Pitkän linjan politiikantoimittaja Bettina Gaus otsikoi Der Spiegelissä kesäkuun alussa julkaistun kolumninsa ”Das war’s” – se oli siinä.

Puolue on Baerbockin johdolla pahoitellut viime kuukausien kohuja, mutta uusimmassa skandaalissa linjaksi on valittu siilipuolustus.

Itävaltalainen tutkija, joka toimii myös ”plagiaattien metsästäjänä”, julkaisi hiljattain paljastuksia Baerbockin tuoreesta kirjasta Jetzt: Wie wir unser Land erneuern (Nyt: Miten uudistamme maamme). Tutkija oli vienyt kirjan plagiaatin­tarkastus­ohjelman läpi, jolloin kävi ilmi, että kirjan yksittäiset kohdat olivat hyvin samanlaisia kuin esimerkiksi politiikan­tutkijoiden kirjoituksissa.

Puolueen mukaan kyseessä on lokakampanja, jolla pyritään pilaamaan Baerbockin maine. Itävaltalaistutkija on kuitenkin vannonut, ettei ole työskennellyt kenenkään tiliin.

Spekulaatiot käyvät silti kuumana. Verkkomedia T-Online kertoi torstaina, että politiikan taustavaikuttajat olisivat kyselleet plagiaattien metsästäjiä tekemään tilaustyönä selvityksiä Baerbockista.

Erilaiset lokakampanjat eivät olisi ihme, sillä niitä on politiikan historia täynnä. Äskettäin erään uusliberaalin ajatus­hautomon kampanjassa Baerbock kuvattiin Mooseksena, joka haluaa kieltää kaiken. Kampanjaa pidettiin juutalais­vastaisena.

” ”Hyökkäysten raivokkuus vain korostaa sitä, että kiinnostus hänen politiikkaansa on toissijaista.”

Saksan mediassa on viime viikot palloteltu, missä määrin kohut liittyvät siihen, että Baerbock on nuori vihreä nainen, tai voiko hän syyttää mokailusta vain itseään.

Todennäköisesti kyse on hieman molemmista.

Saksalaisen Deutsche Welle -uutiskanavan politiikan­toimituksen päällikkö Michaela Küfner on havainnut, että erityisesti tuoreimmissa Baerbockiin kohdistuneissa kohuissa äänensävyt ovat muuttuneet.

”Hyökkäysten raivokkuus vain korostaa sitä, että kiinnostus hänen politiikkaansa on toissijaista. Se, että nuorella naisella ja äidillä on uskallusta lähteä kanslerikisaan, on liikaa monelle. Myös ja erityisesti miespuolisille politiikan seuraajille.”

Vihreät ovat myös ympäri Eurooppaa uudessa asemassa, kun verrattain nuorten puolueiden kannatus on kasvanut ilmastonmuutoksen ja sitä koskevan keskustelun kiihtyessä. Tämä uhkaa perinteisiä valtapuolueita ja muuttaa totuttuja koalitioita eikä siksi miellytä kaikkia.

Samalla vihreät ja Baerbock olivat kuitenkin valmistautuneet vaalikamppailuun surkeasti. Moni kohu olisi ollut estettävissä suhteellisen helposti.

”Tässä vaiheessa ja näillä panoksilla pienikin tarina paisuu aika suureksi. Kohut yksittäisinä tapauksina eivät vaikuta kauhean suurilta, mutta kun monta kohua tulee peräkkäin, se vaikuttaa imagoon ja mahdollisuuksiin”, arvioi Saksan politiikkaa seuraava tutkija Tuomas Iso-Markku Ulkopoliittisesta instituutista.

Iso-Markun mukaan vakavin ja vahingollisin kohu oli verotuksesta jääneet sivutulot, koska vihreät tunnetaan avoimuuden ja läpi­näkyvyyden edistämisestä.

Saksassa vaalikamppailu ottaa toden­näköisesti vielä kovempia kierroksia lähikuukausina ennen lokakuun vaalipäivää.

Kun Merkel on poissa pelistä, vaalitulos vaikuttaa entistä epävarmemmalta ja kaikki keinot ovat käytössä. Pelissä on kuitenkin eurooppalaisen suurvallan johtajan paikka.

Jo ennen kohuja mediassa esitettiin epäilyksiä, riittävätkö Baerbockin natsat näin merkittävään tehtävään. Vihreät ei ole ollut hallituksessa yli 15 vuoteen, eikä Baerbockilla siksi ole omakohtaista kokemusta ministeritasolta.

Äskettäin Der Spiegelin mielipidetoimituksen päällikkö Stefan Kuzmany kirjoitti kolumnissaan, ettei Baerbock voisi koskaan yltää Merkelin tasolle.

Deutsche Wellen Küfner kuitenkin toteaa, että Merkel oli aikoinaan poliittisen patriarkkansa, pitkäaikaisen liittokanslerin Helmut Kohlin suojeluksessa ja häntä kutsuttiin ”Kohlin tytöksi”.

”Kun tällaista patriarkkaa ei ole näköpiirissä, Baerbock vaikuttaa aiheuttavan puolustus­reaktioita useissa, jotka pelkäävät ennen kaikkea sitä, että miehisen poliittisen pelin sääntöjä muutetaan.”

Angela Merkel ja Helmut Kohl vuonna 1991, jolloin Merkel oli ministeri liittokansleri Kohlin hallituksessa.

Baerbockin kohujen viedessä mediatilaa ovat unohduksissa kristillisdemokraattisten CDU:n ja CSU:n kohut, joissa on kyse ansioluetteloa isommista asioista.

Puolueiden poliitikkojen epäillään sekaantuneen valtion kasvomaski­kauppoihin. Julkisuudessa on ollut esillä myös muita korruptioepäilyjä. Lisäksi CDU ja CSU ovat olleet valtapuolueina tulilinjalla pandemian huonon hoidon vuoksi.

Kun Merkelin manttelinperijä Armin Laschet valittiin CDU:n ja CSU:n kansleriehdokkaaksi, puolueiden kannatus heikkeni entisestään. Laschet on yllätyksetön, tasaisen varma valinta.

Merkelin väistyessä on pohdittu, olisivatko saksalaiset valmiita muutoksiin, joita ilmaston­muutoksen hillintä ja pandemiasta toipuminen vaatisivat.

Sitä Baerbock ja vihreät hyödyntävät kampanjassaan, mutta samalla heidän on oltava uudistuksissaan riittävän maltillisia, sillä saksalaiset eivät ole erityisen tunnettuja uudistus­mielisyydestään.

CDU:n ja CSU:n liittokansleri ehdokas Armin Laschet on CDU:n puheenjohtaja ja Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri. Häntä pidetään nykyisen kanslerin Angela Merkelin linjan jatkajana.

Saksassa media on ollut nopea julistamaan voittajat ja häviäjät kunkin hetken kannatus­mittausten perusteella. Jos kolumneja on uskominen, vihreät on kohuilla pilannut mahdollisuutensa nousta kansleripuolueeksi ja häviö on vääjäämätön.

Iso-Markku kuitenkin muistuttaa, että parin viime vuoden ajan puolueiden kannatukset ovat heilahdelleet runsaasti. Tilanne on vielä täysin auki, ja nopeat vaihtelut ovat mahdollisia.

Vuoden 2017 liitto­päivä­vaaleissa vihreiden kannatus oli 8,4 prosenttia. Nyt, Baerbockin kohujen jälkeenkin tehdyissä mittauksissa, kannatus on ollut parin­kymmenen prosentin luokkaa. Vaikka Baerbockista ei tulisi kansleria, yli kymmenen prosenttiyksikön kasvu olisi poikkeuksellinen.

Jos puolue saa kasattua itsensä nopeasti, vihreillä on vielä mahdollisuus historiallisen hyvään tulokseen ja vähintäänkin hallitus­paikkaan.

Kansalle, jonka mielestä käteinen raha on 2020-luvulla edelleen ylivoimainen kaupankäynti­väline, siinä voi olla riittävästi muutosta.

Lähteet: Der Spiegel, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt