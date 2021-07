Jalkapallo on ihanan yhteisöllistä, mutta korona-aikoina juuri se on ongelma

Suomalaisen olisi aina herkullista syyttää Venäjää, mutta Pietarista kisaturistien mukana tulleiden koronatartuntojen ongelma on moniulotteisempi.

Suomeen on saapunut todennäköisesti huomattava määrä koronaviruksen delta-varianttia. Tartuntaluvut ovat lähteneet kuluneella viikolla taas kasvuun.

Syyllisiä on etsitty Pietarissa Huuhkajien otteluita katsomassa käyneistä kisaturisteista, rajalla ruuhkautuneesta koronatestauksesta, kisamatkojen järjestäjistä busseineen, koronarajoituksia huonosti valvoneista Pietarin kisajärjestäjistä ja venäläisistä itsestään. He kun eivät ole ottaneet koronarokotuksia kovin ahkerasti, ja ehkä siksi deltavariantti leviää itänaapurissa.

Kisaturisteista osa vaikuttaa jättäneen omaehtoisen karanteenin väliin. Ainakin yksi lähti juhannusjuhliin Himokselle, muualla altistumisia tapahtui ravintoloissa ja niiden terasseilla. Joku tartutti perheenjäsenensä, kun ei hoksannut mennä hotelliin karanteeniin.

Pietarikin oli valmistautunut huonosti. Aika bluffia suojatoimet olivat, sanoi kisaturistina itsekin ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Iltalehden haastattelema tartunnan saanut kisaturisti kertoi, ettei fanikatsomoissa maskien käyttöä valvottu.

Historiallisista syistä suomalainen syyttäisi varmasti mielellään kaikesta Venäjää.

Mutta kisaturistit matkustivat Pietariin ihan itse. Ei Venäjä heitä pakottanut.

Viimeinen EM-jalkapallon Pietariin sijoitettu ottelu pelattiin perjantaina. Katseet siirtyvät Lontooseen, jossa pelataan myös finaaliottelu.

Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) sai kesäkuussa maistaa brittimedian tuohtumusta sen jälkeen, kun se uhkasi siirtää ottelut Budapestiin, elleivät 2 500 vip-vierasta pääse seuraamaan Wembleyssä pelattavia otteluita ilman koronakaranteenia.

Keskiviikkona Britannian koronatartuntojen ilmaantuvuusluku sataatuhatta ihmistä kohden oli 311. Venäjällä vastaava luku oli samaan aikaan 178, mutta virallinen luku on todennäköisesti pienempi kuin se määrä, mitä tartuntoja todellisuudessa on.

Britanniassa rokotustilanne on paljon parempi kuin Venäjällä, minkä voisi toivoa toimivan brittien eduksi ainakin pahojen tautimuotojen osalta. Tartuntoja rokotukset eivät kuitenkaan estä.

” Valitettavasti myös koronavirus on globaalisti yhdistävä tekijä, jota pystyy torjumaan tehokkaimmin erottamalla ihmiset fyysisesti toisistaan.

Niin kauan kuin tartunnat leviävät, meillä on ongelma.

Samoilla linjoilla on Maailman terveysjärjestö (WHO). Torstaina se patisti EM-kisojen isäntämaita vahtimaan tarkemmin kisaturistien menemisiä ja tekemisiä myös kisakatsomoiden ulkopuolella.

"Meidän on katsottava myös pelkkien stadionien ulkopuolelle", WHO:n Euroopan aluetoimiston vanhempi hätätilannejohtaja Catherine Smallwood sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Jalkapallo on maailman seuratuin urheilulaji. Faneja on kaikkialla, ja se yhdistää ihmisiä. Valitettavasti myös koronavirus on globaalisti yhdistävä tekijä, jota pystyy torjumaan tehokkaimmin erottamalla ihmiset fyysisesti toisistaan.

Smallwood kiinnitti huomiota juuri yhteisöllisyyteen. Jos pelien jälkeen fanit kohtaavat toisiaan esimerkiksi baareissa, tartuntoja kyllä tulee.

Uefa on johdonmukaisesti kehunut omia koronaturvallisuusjärjestelyitään, jotka varmasti ovat olleetkin huolellisempia kuin vaikkapa niiden pietarilaisten, jotka eivät käytä maskia tai halua ottaa rokotusta.

Jalkapallokisat ovat huomattavan isoa liiketoimintaa. Pelkästään Uefan kohdalla puhutaan miljardeista euroista. Sitten ovat vielä isäntäkaupungit, seurat, pelaajat, turisteja majoittavat hotellit ja kaikki muu liiketoiminta kisojen ympärillä. Jokainen on kärsinyt koronarajoituksista.

Ja kärsii kohta uudestaan, elleivät tartunnat pysy aisoissa. Sillä sellaisia me ihmiset olemme: pohjimmiltaan laumaeläimiä.