Ennätyshelteisiin liittyvät kuolemantapausten määrät ovat kasvaneet edelleen Kanadan lounaisosissa ja lähellä sijaitsevissa Yhdysvaltain luoteisosissa.

Pahin on tilanne Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa, missä on kirjattu liki 500 kuolemaa viimeisten viiden päivän aikana, uutisoi torstaina muiden muassa The New York Times.

Brittiläisen Kolumbian viime päivien kuolleiden määrä on kolminkertainen tavanomaiseen verrattuna, ilmoitti provinssin kuolinsyyntutkija.

Yhdysvaltain Oregonin osavaltiossa on todettu 63 kuoleman liittyneen suoraan helteisiin. Lukuisia ihmisiä on kuollut helteisiin myös Washingtonin osavaltiossa.

KANADAN lämpöaalto on ollut erittäin poikkeuksellinen ja ennennäkemättömän voimakas, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen.

Lämpöennätyksiä on rikottu alkuviikosta useina päivinä, ja lämpötila on noussut enimmillään liki 50 asteeseen. Kanadan tätä vuotta edeltävä lämpöennätys vuodelta 1937 oli lähes viisi astetta matalampi.

”Puhutaan toistuvuusajasta, joka on kerran monessa sadassa vuodessa. Siellä nyt asuvien elinaikana ei tällaisia lämpötiloja varmastikaan tule uudestaan tapahtumaan”, arvioi Rantanen.

Toistuvuusaika kuvaa ajanjakson pituutta, joka keskimäärin kuluu ennen kuin vastaavan sääilmiön odotetaan esiintyvän uudelleen.