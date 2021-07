Astronauttien koulutus­ohjelmasta 1960-luvulla valmistuneesta Wally Funkista tulee vanhin avaruudessa käynyt ihminen, jos lento toteutuu.

82-vuotias lentäjä Wally Funk matkaa miljardööri Jeff Bezosin kanssa avaruuteen, uutistoimisto AFP kertoo. Lennon toteutuessa Funkista tulee vanhin avaruudessa käynyt ihminen.

Lennolle on tulossa mukaan myös Jeffin veli Mark Bezos ja huutokaupan kautta paikkansa lunastanut tuntematon matkustaja. Lennon on tarkoitus lähteä matkaan 20. heinäkuuta.

Kyseessä on Blue Origin -avaruusteknologiayhtiön ensimmäinen miehitetty avaruuslento. Yhtiön New Shepard -avaruuskapselin on määrä tehdä noin kymmenminuuttinen matka avaruuden rajalle.

Matkasta neljä minuuttia vietetään maan ilmakehän ja avaruuden erottavan niin sanotun Karmanin rajan yläpuolella. Raja on noin sadan kilometrin korkeudessa.

Blue Origin yritys kertoo sivuillaan, että Funk valmistui nais­astronautteja kouluttaneesta ohjelmasta 1960-luvulla nuorimpana osallistujana.

Ohjelmaan osallistuneet naiset kävivät läpi samat kokeet ja vaatimukset kuin Nasan astronautit osana Project Mercurya. Naiset eivät kuitenkaan koskaan päässeet lentämään avaruuteen.