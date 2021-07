Tutkijat huomasivat projektin satelliitti­kuvista.

Kiinalla on rakenteilla yli sata ohjus­siiloa autiomaassa maan länsiosassa, kertovat The Washington Post ja The Guardian.

Yhdysvaltalaisen Middlebury-instituutin tutkijat Montereyssa Kaliforniassa havaitsivat laajan rakennus­projektin Yumenin kaupungin lähellä analysoimalla satelliitti­kuvia Gansu-provinssista.

Siiloja on ainakin 119, ja tutkijoiden mukaan on toden­näköistä, että niissä pidetään mannerten­välisiä ohjuksia.

Rakennelmat muistuttavat Kiinan Mongoliassa sijaitsevia ydinase­ohjussiiloja, ja tutkijat arvelevatkin Kiinan laajentavan ydinase­valmiuttaan.

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimus­instituutin tietojen mukaan Kiinalla uskotaan olevan noin 350 ydinkärkeä, selvästi vähemmän kuin Yhdysvalloilla ja Venäjällä, joilla on kummallakin tuhansia ydinkärkiä.

Tutkijat huomauttavat, että läheskään kaikkiin siiloihin ei välttämättä sijoiteta ydinkärkiä, vaan ne rakennetaan hämäykseksi, jotta ydinkärkien varsinainen olinpaikka ei paljastuisi.

Tutkija Jeffrey Lewisin mukaan näyttää kuitenkin selvältä, että Kiina kasvattaa valmiuttaan.

”Uskomme, että Kiina lajentaa ydinase­voimiaan osin pitääkseen yllä pelotetta, joka selviäisi Yhdysvaltojen iskusta riittävin voimavaroin”, Lewis kommentoi The Washington Postille.