Maan presidentti Joe Biden matkusti Floridaan vaimonsa kanssa. Pelastustyöt romahtaneen talon ympäristössä keskeytettiin torstaina toistaiseksi sortumis­vaaran takia.

Yhdysvaltojen Floridassa pelastustyöt romahtaneen kerrostalon ympäristössä keskeytettiin toistaiseksi torstaina sortumis­vaaran vuoksi, uutistoimisto Reuters kertoo. Työt jatkuvat paikallisten pelastus­viranomaisten mukaan heti, kun vaaratilanne on ohitse.

Onnettomuudessa on varmistettu 18 kuolonuhria, ja 145 ihmistä on edelleen kadoksissa. Viranomaisten pelkona on, että kadoksissa olevat ihmiset ovat jumissa raunioissa, jolloin toivo heidän pelastamisestaan vähenee päivä päivältä.

Viranomaiset eivät kuitenkaan valmiita luopumaan eloonjääneiden löytämisen toivosta. Pelastustoimissa ei kuitenkaan ole löydetty yhtään eloonjäänyttä ihmistä onnettomuuden ensimmäisten tuntien jälkeen.

Pelastushenkilöstö kuuli Miami-Daden piirikunnan palomestari Alan Cominskyn mukaan naisen ääntä raunioista pelastus­toimien alkuvaiheessa viime viikolla.

”Pelastajat etsivät naisen ääntä, joka kuului tuntien ajan. Lopulta emme enää kuulleet sitä ollenkaan.”

Viranomaiset pitävät myös silmällä trooppista Elsa-myrskyä, joka voi rantautua Floridaan maanantaihin mennessä. Pelastustöitä hankaloitti myös muun muassa raunioissa viime viikolla syttynyt tulipalo.

Lisäksi maan presidentti Joe Biden saapui torstaina vaimonsa kanssa Floridaan, jossa hän tapasi muun muassa paikallisia viranomaisia ja osavaltion kuvernöörin Ron DeSantisin.

Biden lupasi tarjota viranomaisille ”kaiken, mitä tarvitsette”. Lisäksi liittovaltio on hänen mukaansa valmis hoitamaan pelastus­töiden laskun, joka lankeaisi piirikunnalle ja osavaltiolle.