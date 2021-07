Ville Skinnari vieraili ensimmäisenä ministerinä Bidenin Yhdys­valloissa: Pandemia on lisännyt kiinnostusta Suomeen

Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin mukaan ajoitus on vienti­markkinoilla tärkeää, kun maailma jälleen avautuu.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnari (sd) on ensimmäinen suomalainen ministerivieras presidentti Joe Bidenin presidenttikaudella.

Washington

Tätä ei ole nähty yli vuoteen: musta auto odottaa suomalaista ministeriä Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnari (sd) on ensimmäinen ministeri, joka vierailee Yhdysvalloissa maaliskuun 2020 jälkeen. Skinnari on siten myös ensimmäinen suomalainen ministerivieras presidentti Joe Bidenin presidenttikaudella.

”Suomi haluaa olla etujoukoissa, kun maailma taas avautuu”, Skinnari sanoo. ”Ajoitus on hirveän tärkeä.”

Hän kertoo korostaneensa samaa suomalaisille vientiyrityksille.

”Liikkeelle on lähdettävä heti.”

Skinnari tapasi torstaina Yhdysvaltain kauppaedustajan Katherine Tain. Kolmen päivän Washingtonin-vierailun ohjelmaan kuului myös muiden Bidenin hallinnon edustajien ja kongressin jäsenten kanssa.

Skinnarin mukaan tapaamisista välittyi Bidenin hallinnon halu palauttaa Yhdysvallat kansainvälisen yhteistyön ytimeen. Entisen presidentin Donald Trumpin kautta ei kuitenkaan ole kuin poispyyhitty.

”On myös asioita, jotka ei ole muuttuneet tai muuttumassa. Ne asettavat haasteita meidän yrityksillemme.”

Skinnari viittaa siihen, että myös Bidenin puheissa korostuu yhdysvaltalaisten yritysten asettaminen vapaakaupan edelle. Skinnari kertoo keskustelleensa amerikkalaisten kanssa siitä, mitä tämä politiikka tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa suomalaisyritysten mahdollisuuksiin päästä Yhdysvaltain markkinoille.

”Suomen mielestä kaikenlainen protektionismi vaikeuttaa kaupankäyntiä.”

Skinnari näkee teknologiayhteistyön merkittävänä mahdollisuutena Suomen Yhdysvaltain viennille. Nokian merkitys on suuri, kun Yhdysvallat kehittää tietoverkkojaan ja on sulkenut kiinalaisen Huawein markkinoiltaan.

”Nokian kasvulle on erittäin suuri potentiaali”, Skinnari sanoo.

Bidenin ulkopolitiikan keskeinen linja on Yhdysvaltain taloudellinen kilpailu Kiinan kanssa. Skinnarin mukaan Kiina nousi keskusteluissa esille, samoin kuin Suomen yhteinen, demokraattinen arvopohja Yhdysvaltain kanssa.

Painostiko Yhdysvallat Suomea valitsemaan puolensa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä?

”Suomi on pystynyt osoittamaan, että me olemme vaikeissakin tilanteissa pystyneet tasapainottelemaan”, Skinnari aloittaa.

”Teknologiaherruuden tavoittelu on yksi meidän aikakautemme sellainen kysymys. Suomesta tulee yksi maailman johtava yritys, joten on selvää, että Suomi on keskustelun ytimessä.”

Toinen paljon esille noussut asia oli ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, jota Biden on pitänyt merkittävästi esillä. Skinnari uskoo, että suomalaisyrityksillä kuten Wärtsilällä ja ABB:lla on Yhdysvalloille annettavaa.

”Fiksu ilmastopolitiikka ei ole kustannus vaan mahdollisuus ansaita.”

Vierailun asialistalla olivat myös konkreettiset kysymykset, kuten opiskelijavaihdon lisääminen Suomen ja Yhdysvaltain välillä.

Skinnarin mukaan pandemia on lisännyt kiinnostusta Suomea kohtaan. Suomalaisministeriltä kysytään hänen mukaansa jatkuvasti siitä, miten Suomi on onnistunut pandemian hoidossa niin hyvin kuin on. Miten teollisuus pystyi toimimaan ilman katkoksia? Miksi talousluvut pysyivät kohtuullisina?

Demariministerin vastaus on suomalainen hyvinvointivaltio: koulutus, terveydenhoito ja sosiaaliturva.

”Tämä kiinnostus Suomea kohtaan pitää myös hyödyntää.”

Skinnarin mukaan se tarkoittaa esimerkiksi työlupaprosessien nopeuttamista ja sitä, että Suomeen voi pian perustaa yrityksen käymättä Suomessa.