Sovelluksella voi kopioida omat julkaisut ja seuraajat Twitteristä uuteen sovellukseen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kertoi torstaina lanseeraavansa tausta­joukkojensa kanssa uuden sosiaalisen median alustan, The Politico uutisoi.

Asiasta kertovat myös muun muassa uutistoimisto Reuters ja Variety-lehti.

Uusi sosiaalisen median sivusto on nimeltään GETTR, ja sen kerrotaan ”taistelevan kulttuurin perustamiseksi, terveen järjen edistämiseksi, sananvapauden puolustamiseksi, sosiaalisen median monopolien haastamiseksi ja todellisten ideoiden markkina­paikan luomiseksi”.

GETTR-sovelluksen nimi tulee sanoista ”getting together”, mikä tarkoittaa suomeksi yhteen liittymistä. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan sovellus muistuttaa käyttö­liittymältään hyvin paljon viestipalvelu Twitteriä.

Sovelluksella voi lähettää korkeintaan 777 merkin mittaisia viestejä, kolmen minuutin pituisia videoita ja live­lähetyksiä.

The Politicon tietojen mukaan sovelluksella voi myös kopioida omia Twitter-julkaisuja sekä tuoda omia seuraajiaan Twitteristä GETTR-profiiliin.

Esimerkiksi republikaanien senaattoriehdokkaalla Sean Parnellilla oli torstai-iltapäivällä yli 175 000 seuraajaa GETTR: ssä, vaikka hän liittyi sovellukseen samana päivänä. Parnelilla on Twitterissä täysin sama määrä seuraajia.

Twitterin edustajat eivät kommentoineet The Politico-lehdelle, loukkaako Trumpin uusi sovellus Twitterin käytäntöjä sallimalla seuraajien ja julkaisujen kopioimisen.

GETTR-sovellus julkaistiin ensimmäisen kerran Googlen ja Applen sovelluskaupoissa kesäkuun puolessa välissä. Applikaation kuvauksessa lukee, että sovellus on ”puolueeton sosiaalinen verkosto ihmisille ympäri maailmaa”. Sovelluksen ikäraja on 17 vuotta.

Trumpin sovellus tulee ladattavaksi sunnuntaina kello 10. On toistaiseksi epäselvää, tuleeko Trump itse käyttämään sovellusta.

Trumpin entinen tiedottaja Jason Miller johtaa alustaa. Myös entinen tiedottaja Tim Murtaugh on mukana sovelluksen konsulttina.

Trump on etsinyt viime aikoina vaihtoehtoisia tapoja ottaa yhteyttä kannattajiinsa verkossa, kun hänet poistettiin Twitteristä ja hän sai kahden vuoden portti­kiellon Facebookista. Myös Youtube on sulkenut vuoden alussa Trumpin palvelujensa ulko­puolelle. Twitter on ilmoittanut käyttökiellon olevan pysyvä.