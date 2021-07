Lähes 200 kilpikonnaa on kuollut tuhoutuneen rahti­aluksen myrkkyihin Sri Lankan rannikolla

Tuleen syttyneen ja myöhemmin uponneen aluksen myrkylliset kemikaalit ovat tappaneet ainakin 176 kilpikonnaa, 20 delfiiniä ja neljä valasta.

Satoja kuolleita mereneläviä on huuhtoutunut rantaan Sri Lankan kaupungin Colombon edustalla, kertovat uutistoimisto Reuters ja The New York Times.

Toukokuussa kaupungin edustalla tuleen syttynyt alus päästi mereen myrkyllisiä kemikaaleja, jotka tappoivat ainakin 176 kilpikonnaa, 20 delfiiniä ja neljä valasta, sanoi apulaisasianajaja Madawa Tennakoon keskiviikkona pidetyssä ensimmäisessä oikeus­istunnossa.

Musta savu nousi aluksen palaessa 26. toukokuuta 2021.

Lue lisää: Rannikko peittyi muoviin, roskiin ja öljyyn rahtialuksen tuhouduttua tulipalossa Sri Lankassa

Tulipalo puhkesi Singaporessa rekisteröidyssä konttialuksessa 20. toukokuuta.

Lastina oli muun muassa 25 tonnia typpihappoa sekä muita kemikaaleja. BBC:n mukaan moni aluksen 1 500 kontista päätyi mereen ennen kuin tuli saatiin sammutettua. Aluksen miehistö saatiin turvaan ennen kuin palo pahentui.

Rahtialus upposi 2. kesäkuuta, kun pelastus­henkilökunta yritti vetää sitä pois rannikolta.

Ympäristöasiantuntijoiden mukaan kyseessä on Sri Lankan pahin ihmisen aiheuttama ympäristökatastrofi.

Sri Lankan hallitus on nimennyt 15 ihmistä vastuuseen vahingosta.

Tyutkalo Vitaly.

Heidän joukossaan on aluksen venäläinen kapteeni Tyutkalo Vitaly. Vitalya on kielletty poistumasta maasta, mutta häntä ei ole vielä syytetty mistään rikoksesta.

Tulipalon syyksi on aiemmin epäilty laivan lastina olleen kemikaalin vuotoa.

Sri Lankan viranomaiset ilmoittivat viime viikolla poistaneensa kalastus­kiellon osalla rannikoista, vaikka asiantuntijoiden mukaan katastrofista aiheutuvat riskit meren elämälle ovat edelleen olemassa.