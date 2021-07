YK:n turvallisuusneuvosto piti perjantaina ensimmäisen julkisen kokouksen Tigrayn konfliktiin liittyen.

Yli 400 000 ihmistä kärsii YK.n mukaan nälänhädästä Etiopian Tigrayn alueella. YK pyysi perjantaina kiireellistä humanitaarista apua alueelle. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Taistelut Etiopian hallituksen joukkojen ja Tigrayn kansan vapautusrintaman (TPLF) välillä syttyivät uudelleen viime kuussa, kun TPLF:n kapinalliset aloittivat mittavat hyökkäykset ja valloittivat Mekelen kaupungin.

Aiemmin tällä viikolla Etiopian hallituksen joukkojen kerrottiin tuhonneen kaksi keskeistä siltaa, jotka mahdollistavat avustusten toimittamisen alueelle. Hallituksen toimet ovat kirvoittaneet syytöksiä pyrkimyksistä tukahduttaa humanitaarisen avun pääsy alueelle.

AFP:n mukaan Etiopia on torjunut syytteet siitä, että se pyrkisi tukahduttamaan alueelle annettavan avun.

Perjantaina YK:n turvallisuusneuvosto piti ensimmäisen julkisen kokouksensa Tigrayn konfliktista.

YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteerin sijainen ja hätäavun koordinaattori Ramesh Rajasingham totesi kokouksessa, että Tigrayn tilanne on ”pahentunut dramaattisesti”, ja että konflikti on syttynyt uudelleen viime viikkojen aikana.

”Yli 400 000 on arvioitu nälänhädän kynnyksen ja 1,8 miljoonaa ihmistä on nälän partaalla”, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, ja kertoi lukujen olevan joidenkin arvioiden mukaan vieläkin suuremmat. Lisäksi alueella on Rajasinghamin mukaan noin 33 000 aliravittua lasta.

”Monien näiden ihmisten elämä riippuu siitä, tavoitammeko heidät ruualla, lääkkeillä, ravitsemustarvikkeilla ja muulla humanitaarisella avulla. Meidän on tavoitettava heidät nyt. Ei ensi viikolla. Nyt.”

TAISTELUT Tigrayn alueella alkoivat marraskuussa, kun Etiopian hallitus aloitti naapurimaa Eritrean avustuksella hyökkäyksen alueen silloisen hallitsevan puolueen, TPLF:n syrjäyttämiseksi.

Konfliktin kaikkia osapuolia on syytetty muun muassa joukkomurhista ja ihmisoikeus­loukkauksista.