Venäjällä todetaan nyt virallisen tilaston mukaan yli 20 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa. Osa viranomaisista myöntää oikean määrän olevan selvästi isompi.

Pietari

Koronavirustilanne jatkoi viikonloppuna pahenemistaan Pietarissa jo kolmatta viikkoa.

Maanantaina aamupäivällä ilmoitettujen virallisten lukujen mukaan edellisen vuorokauden aikana oli todettu 1 828 uutta tartuntaa. Sitä edellinen luku oli 1 784.

Koko Venäjällä uusista tartuntoja kerrottiin havaitun 24 353. Määrällisesti Pietarin edellä olivat Moskova ja Moskovan alue, mutta niissä tilanne näyttää vakiintuneen, eikä uusien tapausten määrä ole aina edellispäivää suurempi.

Tilaston mukaan koko Venäjällä koronaviruksen vuoksi kuoli 654 ihmistä ja Pietarissa 100.

Näitä virallisia lukuja on tosin pidetty jo pitkään liian matalina, eivätkä kaikki viranomaisetkaan kiistä sitä. Moskovan apulaiskaupunginjohtaja Anastasia Rakova sano perjantaina, että oikea luku on virallista kolme tai neljä kertaa suurempi.

Rakovan mukaan iso joukko ei tule esiin, koska ne ovat oireettomia tai tartunnan saaneet eivät käy testissä. Kuitenkin myös monien alueiden on nähty käyttävän lukujen ilmoittamisessa poliittista harkintaa. Se on tullut selväksi erityisesti virallisista kuolinluvuista.

Niin sanottu ylikuolleisuus on selvästi suurempaa kuin päivittäin ilmoitetuissa hallituksen koronatilastoissa kerrotut kuolleisuusluvut.

Pietarissa tilanne ei kuitenkaan juuri näy ulospäin. Rajoituksia on tiukennettu, mutta sunnuntaina julkisessa liikenteessä tai kaupoissa ei näkynyt kovin paljon maskeja.

Kaikki eivät ota asiaa vakavasti, sanoo pietarilainen Sergei Bogomjako. Hänkin alkoi ottaa vasta sairastuttuaan itse covid-19-tautiin.

”Ajattelin ennen, että covid on vain ihmisille usein tuleva vaiva. Epäilin ehkä sairastaneeni sen jo. Mutta nyt ymmärrän, että se on vakava tauti. Se voi olla tappava”, Bogomjako sanoo puhelinhaastattelussa.

”Edelleen moni ei usko siihen. Osa kavereistani ei pidä tautia edelleenkään vakavana, vaikka olin sen vuoksi sairaalassa.”

Pietarilainen Sergei Bogomjako parvekkeellaan Pietarin keskustan laidalla.

Bogomjako antaa haastattelun puhelimitse, sillä hän on edelleen karanteenissa. Hän voi tulla parvekkeelle kuvattavaksi, mutta haastattelua ei oikein voi tehdä huutamalla kolmanteen kerrokseen.

Bogomjako arvelee saaneensa koronavirustartunnan kesäkuun alussa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa, jossa hän oli töissä. Tilanne paheni niin, että hän joutui kahdeksi viikoksi sairaalaan, josta hän pääsi kotiin viikko sitten.

”Laihduin 14 kiloa, mutta sitä ei kannata kadehtia. Minulta lähti lihasmassaa.”

Nyt hän pystyy jo tekemään töitä tietokoneella, vaikka hän huomaa olevansa edelleen väsynyt.

”Suosittelen rokotetta kaikille, mutta minusta sen pitää olla vapaaehtoinen. Ihmisellä pitää olla oikeus kuolla.”

Bogomjakon talon katutasossa on valintamyymälä. Sunnuntaina iltapäivällä siellä oli toistakymmentä asiakasta, joista kahdella oli maski. Heilläkään se ei peittänyt nenää.

Pietarin viranomaisten viesti ei siis ole mennyt kovin hyvin perille, vaikka viranomaiset ovat tiukentaneet sitä viime aikoina. Rajoituksia on kiristetty, vaikka ne eivät läntisellä mittareilla olekaan vielä tiukkoja. Samalla on varoitettu sairaaloiden alkavan olla täynnä.

Viesti on tosin ollut ristiriitainen. Pietarissa on järjestetty jalkapallon EM-kisojen lisäksi muitakin isoja tapahtumia, kuten kesäkuun lopulla ollut koulujen lopettamistapahtuma Punaiset purjeet. Se keräsi keskustaan kymmeniä tuhansia nuoria.

Myös rokotusaste on edelleen varsin matala, vaikka Pietarissa on aloitettu aggressiivinen mainoskampanja ja määrätty rokotus pakolliseksi virkamiehille. ”Kuinka monen on kuoltava, jotta otat rokotteen?” bussipysäkin mainostaulussa lukee.

”En aio ottaa”, Tamara Ivanovna sanoi Moskovan aseman edustalla rokotteesta sunnuntaina.

Hän sanoi suhtautuvansa koko koronaan hiukan epäillen.

”Joku siitä hyötyy taloudellisesti, kun siitä puhutaan nyt niin paljon.”

Pietarin viranomaisten mukaan rokotustahti on kuitenkin kiihtynyt noin 20 000 annokseen päivässä, josta se on tarkoitus nostaa 25 000:een.

Pietarilaisia kulkemassa sunnuntaina Nevan valtakadulla.

Mielipidemittausten mukaan enemmistö Venäjällä suhtautuu rokotteeseen vastentahtoisesti, vaikka oman rokotteen saaminen ensimmäisenä jakeluun oli vallanpitäjille suuri ylpeydenaihe.

Nyt rokottaminen on hiukan lisääntynyt, sillä joillakin alueilla rokotus on määrätty pakollisiksi virkamiehille ja joillekin muille ammattiryhmille. Mainoskampanjoita on vahvistettu ja ortodoksinen kirkkokin on julkisesti tukenut rokotuksia.

Ilmoitukset pakollisuudesta on samalla synnyttänyt myös väärennettyjen rokotustodistusten kaupan.

Presidentti Vladimir Putin kuitenkin ilmoitti viime viikolla, ettei kannata kaikkien pakollista rokottamista. Ajatus on epäsuosittu, kuten ovat myös erilaiset yhteiskunnalliset sulut. Putin onkin siirtänyt päätökset alemmalle tasolle.

”Venäjä on joutunut populististen autoritääristen hallintojen vanhaan ansaan. Käsillä on harvinainen tilanne, jossa ylikeskitetty hallinto voisi käyttää valtaansa yleiseen hyvään, mutta se pelkääkin liikaa yleistä mielipidettä ottaakseen epäsuosittuja keinoja käyttöön”, venäläinen Bell-verkkolehti arvoi.

