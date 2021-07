Taiteilija Jonah Elijah työsti maalaustaan "Huoleton". Teos on osa hänen neljän maalauksensa sarjaa. Sarja kuvaa Elijahin ajatuksia kodin ja vapauden merkityksestä Yhdysvaltojen mustan väestön kokemuksen kontekstissa "Portraits of Freedom: Building a Life in LA" -tapahtumassa Los Angelesin keskustassa 1. heinäkuuta. "Portraits of Freedom" on kuukauden mittainen julkinen taideinstallaatio, jossa tutkitaan vapauden ja kodin teemoja maahanmuuttajien, BIPOC-ihmisten ja alkuperäiskansojen näkökulmasta. Tapahtuma korvaa perinteisen itsenäisyysyyspäivän juhlan ja ilotulitukset, jotka on peruutettu koronapandemian takia.