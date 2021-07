Mediatietojen mukaan maskien käytöstä tulee vapaaehtoista ja matkailua vapautetaan. Maan terveysministerin mukaan viruksen olemassaolo "täytyy oppia hyväksymään"

Britannian pääministeri Boris Johnsonin odotetaan maanantai-illasta kertovan tarkemmin Englannin koronavirusrajoitusten purkamisesta, jonka on määrä tapahtua 19. heinäkuuta mennessä, kertoo The Guardian.

Tutkijat ovat kuitenkin erimielisiä siitä, onko rajoitusten purkaminen kannattavaa, sillä tautitapaukset ovat lisääntyneet maassa nopeasti. Syynä on deltavirusmuunnos, joka aiheuttaa nykyään valtaosan tartunnoista maassa.

Hallituksen neuvonantajat ovat varoittaneet rajoitusten purkamisen seurauksista.

”Se, että sallitaan maan sisäisten tartuntojen kasvu on kuin rakentaisi uusia virusmuunnostehtaita”, totesi professori Susan Michie University College London -yliopistosta.

Pelkona on, että väestön keskuudessa pääsee muodostumaan uusia virusmuunnoksia, joihin rokotukset eivät pure.

St. Andrewsin yliopiston professori Stephen Reicher on puolestaan huolissaan siitä, että koronavirukselta suojautumisesta tehdään henkilökohtainen valinta, vaikka pandemiassa on kyse koko yhteisöstä.

Alun perin rajoitukset piti purkaa jo aiemmin, mutta ajankohtaa siirrettiin, jotta useampi ehtisi saada koronarokotuksen. Tällä hetkellä koko väestöstä 67,8 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen ja 50,3 prosenttia molemmat annokset.

Tällä hetkellä tartuntoja rekisteröidään Britanniassa yli 24 000 ja kuolleita noin 15 vuorokaudessa.

The Guardianin tietojen mukaan rajoitusten purkaminen sisältää muun muassa seuraavia asioita: kasvomaskin käyttämisestä tulee vapaaehtoista muualla paitsi terveydenhuollossa, molemmat rokotusannokset saaneet aikuiset voivat matkustaa suureen osaan maista joutumatta karanteeniin palatessaan, eikä heitä aseteta karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia.

Myös koulujen oppilaiden karanteenirajoituksia kevennetään. Yökerhot saisivat avautua, ja turvavälien noudattamisesta luovuttaisiin. Ravintoloissa ja pubeissa ei enää tarvitsisi skannata qr-koodia mahdollisten altistumisten selvittämiseksi.

Britannian terveysministeri Sajid Javid kirjoitti Mail on Sunday -lehdessä, että pandemia on aiheuttanut perheväkivallan ja mielenterveysongelmien lisääntymistä, ja siksi rajoitukset on purettava.

Javidin mukaan tartuntamäärät kasvavat varmasti.

”Yksikään päivä, jonka valitsemme [rajoitusten poistamiselle], ei ole riskitön, joten meidän täytyy toimia laajan ja tasapainoisen näkökulman pohjalta”, Javid totesi.

”Meidän täytyy oppia hyväksymään koronaviruksen olemassaolo ja löytää keinoja elää sen kanssa – kuten teemme jo nyt flunssan kanssa.”

Myös osa tutkijoista pitää rajoitusten purkamista järkevänä. Lääketieteen professori Paul Hunter East Anglian yliopistosta arvioi, ettei maskien käytöstä luopumisesta koidu suurta riskiä. Riskiryhmiin kuuluvien kannattaa kuitenkin yhä käyttää maskia muun muassa ruuhkaisissa sisätiloissa.

”Kahdesti rokotetut ihmiset saavat epätodennäköisemmin tartunnan, ja jos he sairastuvat, he tartuttavat virusta eteenpäin epätodennäköisemmin.”

Oikaisu 5.7.2021 klo 10.02: Rajoituksia puretaan Englannissa, ei koko Britanniassa.