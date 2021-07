Niin sanottu koronaviruksen deltamuunnos levisi maailmalle Intiasta. Nyt uusi muunnos, ärhäkkä deltaplus, on levinnyt useisiin osavaltioihin.

Mumbai

Ruumisrovioiden sakeimmat savut ovat haihtuneet Intiassa ja koronatartuntojen määrä on alkanut hellittää. Nyt maassa odotetaan, miten uusi muunnos alkaa vaikuttaa tauti­tilanteeseen.

Kyseessä on deltamuunnoksen ärhäkämpi variantti, deltaplus.

Uttarakhandin osavaltiosta kotoisin oleva, Mumbaissa joogaa opettava Ravindra Rawat suunnitteli vielä maaliskuussa, että hän hakisi vaimonsa Mumbaihin. Niin ei käynyt.

Ravindra Rawat

Monien intialaisten tapaan Rawat on työssä kaukana kotiseudultaan ja perheestään. Viime vuonna koronaepidemian ensimmäinen aalto ja sitä seurannut yhteiskunnan sulku pakottivat Rawatin kotiseudulle Himalajan juurelle, koska joogastudio Mumbaissa suljettiin. Ei ollut työtä eikä tuloja.

Syksyllä, tilanteen rauhoituttua, Rawat palasi takaisin Mumbaihin. Kunnes keväällä 2021 toinen aalto vei ansiot uudelleen. Kun Mumbai alkoi kesäkuussa poistaa rajoituksia, Rawat palasi työhönsä.

”Kolmas aalto tekee tuloaan. Vaimoni on paremmassa turvassa kotona kuin täällä miljoonakaupungissa”, hän sanoo.

Myös kaksi ja puoli vuotta sitten avioituneen pariskunnan molemmat vanhemmat vastustivat vaimon lähtöä Mumbain ihmisvilinään.

”Kevät oli niin järkyttävää aikaa, ettemme halua riskeerata mitään”, Rawat sanoo.

Rokotusta hän tai vaimo eivät kuitenkaan aio ottaa. Rawat uskoo, että vastustuskykyä voi vahvistaa ja pitää yllä oikeilla elämäntavoilla ja ruokavaliolla. Vasta kuutisen prosenttia Intian aikuisväestöstä on täysrokotettuja. Alle 20 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Mumbailaisia rokotettiin sunnuntaina 4. heinäkuuta.

Intian toinen aalto on laantumaisillaan, ja päivittäisten tartuntatapausten määrä on noin 40 000. Korkeimmillaan tartuntoja rekisteröitiin yli 400 000 päivässä.

Tervehtymisen taustalla kummittelee kuitenkin uusi peikko: Intiassa kehittyneen, niin sanotun deltamuunnoksen ärhäkämpi versio eli deltaplus.

”Deltaplus on saanut paljon huomiota, koska se yhdistää kahden huolestuttavan variantin, deltan ja beetan, muunnokset”, sanoo intialainen virologi ja Ashokan yliopiston professori Shahid Jameel Helsingin Sanomille.

Ensimmäinen deltaplustapaus Intiassa rekisteröitiin huhtikuussa Maharashtran osavaltiossa, jonka suurin kaupunki on Mumbai. Nyt deltaplustapauksia on todettu yli kymmenessä Intian osavaltiossa ja parissakymmenessä muussa maassa.

” ”Suurin uhka on uuden, erittäin tarttuvan muunnoksen syntyminen.”

Intian terveysministeriö on kehottanut kaikkia deltaplustartuntoja havainneita osavaltioita tehostamaan testausta ja jäljittämistä. Samaan aikaan terveysviranomaiset ovat vakuuttaneet, että intialaiset rokotteet tepsivät deltaplusmuunnokseen. Kaikki asiantuntijat eivät ole samaa mieltä asiasta.

”Suurin uhka on uuden, erittäin tarttuvan muunnoksen syntyminen. Deltaplus ei välttämättä ole sellainen”, Jameel sanoo.

Hän arvioi, että ratkaiseva hetki Intian seuraavan aallon syntymiselle on loka–marraskuun juhlapyhä­rysä, jolloin ihmismassat tungeksivat julkisilla paikoilla.

”Veikkaisin kuitenkin, että kolmas aalto jää laimeaksi tai jopa yksittäisiksi tartuntaryppäiksi.”

Deltaplusmuunnoksesta ei Jameelin mukaan ole vielä paljon tutkittua tietoa. Toistaiseksi ei ole havaittu, että sen aiheuttamat koronataudin oireet poikkeaisivat ”tavallisen” deltamuunnoksen aiheuttamista oireista. Ei myöskään ole oletettavaa, että yksittäiset ihmisryhmät, kuten vanhukset tai lapset, kuuluisivat deltaplussan erityiseen riskiryhmään.

Jameel uskoo, että Intia voi säästyä laajalta kolmannelta aallolta, jos intialaiset yhä jaksavat noudattaa maskisuosituksia ja karttaa väentungosta.

Koronaväsymys näkyy kuitenkin selvästi Mumbain kaduilla, sillä maskipakkoa noudatetaan vain osittain. Hengitys­suojaimet roikkuvat ihmisillä usein toisella korvalla tai leuan alla, ja turvavälejä pidetään lähinnä teoriassa. Mumbaissa ilman maskia kulkeva voi saada 500 rupian eli noin kuuden euron sakon. Kadulle sylkeminen voi maksaa tuhat rupiaa eli noin 12 euroa.

Liike-elämän rajoituksiakin on löysätty, mutta Mumbaissa kaupat joutuvat yhä sulkemaan ovensa kello 16, samoin kahvilat ja ravintolat. Viikonloppuisin ruokapaikat ovat kiinni.

”Kolmas aalto tai sen rajuus riippuu myös siitä, miten rokotusohjelma edistyy”, Jameel sanoo.

Intiassa on 1,3 miljardia asukasta, joten rokotusprojekti on valtaisa logistinen hanke.

Rokotustahtia ovat hidastaneet rokotepula ja rokotus­ohjelman organisointi. Rokotusaika pitää varata älypuhelimella, joihin kymmenillä miljoonilla intialaisilla ei ole varaa.

Miljoonat eivät myöskään osaa lukea, eivätkä siksi pysty varaamaan aikoja. Järjestelmä sallii rokotukset myös ilman varattua aikaa, mutta vasta varsinaisten ajanvarausten jälkeen, jolloin rokotusannokset ovat usein loppu.

Koronakurimus sai keskiviikkona poliittisia seurauksia. Pääministeri Narendra Modi ilmoitti hallituksensa perusteellisesta uudelleen­järjestelyistä, jonka seurauksena muun muassa terveysministeri Harsh Vardhan ja hänen varaministerinsä joutuivat jättämään paikkansa.

Koronavirustautiin on Intiassa kuollut yli 405 000 ihmistä.

Intiaa piinaavat myös koronataudin ”jälkitaudit”, kuten mukormykoosi.

Mukormykoosi, ”musta sieni”, on nopeasti etenevä sienitulehdus, joka on hoitamattomana tappava. Tulehdus kulkeutuu yleensä nenän ja suun alueelta silmien kautta kohti aivoja. Potilailta voidaan joutua poistamaan silmämunat tai leuka. Mukormykoosi­tapausten taustalla on koronataudin hoidossa käytetyt kortiko­steroidit, jotka heikentävät kehon immuuni­järjestelmää.

Yksistään Mumbaissa on rekisteröity yli tuhat mukormykoosi­kuolemaa ja 10 000 tapausta.

Intiassa steroideja on käytetty laajasti koronataudin hoidossa. Steroidien käyttö näkyy myös AVN-tapausten lisääntymisessä. AVN on kuolio luun kudoksessa, joka johtuu verenkierron häiriöistä. Mumbaissa on viime kuukausina hoidettu kymmeniä koronataudista selvinneiden AVN-tapauksia.

