Kesäkuun viimeisinä päivinä maahan iski lumi­myrsky, joka laski lämpö­tiloja alle keski­arvon. Se ei kuitenkaan estänyt ennätystä.

Uudessa-Seelannissa on ollut tänä vuonna mittaushistorian kuumin kesäkuu, kertovat muun muassa brittimedia The Guardian ja uutistoimisto AP.

Kesäkuun keskimääräinen lämpötila oli 10,6 astetta. Se on kaksi astetta lämpimämpi kuin kesäkuun keskiarvo 30 vuoden ajalta.

24 mittauspaikassa mitattiin myös ennätys­lämpö­tilat.

Uuden-Seelannin ilmatieteenlaitos on tilastoinut lämpö­tiloja vuodesta 1909 lähtien. Kyseessä on siis ennätys­kuuma kesäkuu ainakin 112 vuoteen.

Aiempi ennätys on ollut 1,64 astetta keskiarvoa lämpimämpi vuodelta 2014.

Lämpimintä oli Motuekassa, jossa keskiarvo­lämpötila oli 10,8 astetta. Se on 3,2 astetta korkeampi kuin vuosien 1981–2010 keskiarvo.

Kovimmat lämpötilat yksittäisinä päivinä mitattiin Hastingsissa ja Leigh’ssä, 22 astetta kesäkuun eri päivinä.

Saarivaltiossa on parhaillaan talvi, joka kestää noin kesä-elokuun ajan.

Ennätyslämpötiloja mitattiin siitäkin huolimatta, että kesäkuun lopulla maahan iski kuun viimeisinä päivinä lumi­myrsky. Se laski lämpötiloja useissa kaupungeissa kesä­kuun keski­arvon alapuolelle.

Kahden asteen nousu on ”valtava muutos” verrattuna normaaliin, kertoi ilmasto­tutkija Gregor Macara The Guardianille. Myös merenpinnan lämpötilat ovat olleet tavallista lämpimämpiä, mikä on voinut vaikuttaa asiaan.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan merkittävä tekijä on ilmastonmuutos.

”Koska olemme saarivaltio, ilmastomme on merellinen, mikä tarkoittaa, että meri vaikuttaa ilmastoon. Tavallista korkeampi merenpinnan lämpötila auttaa yllä­pitämään tavallista korkeampia ilman lämpötiloja”, Macara sanoi.

Lämpimämmät talvikuukaudet aiheuttavat vaikeuksia muun muassa maan hiihto­keskuksille ja maataloudelle.

Kesäkuun alussa Uuden-Seelannin suosituimmat hiihtokeskukset joutuivat viivästyttämään kauden avaamista lämpimän sään ja lumen puutteen takia.

Maataloudessa kärsii tuotanto, joka on riippuvainen kuurasta, mutta toisaalta Macaran mukaan lämpimämpi sää voi mahdollistaa viljelyn lajeilla, jotka pärjäävät sellaisessa ilmastossa.