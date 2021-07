Deltavariantti ja hidas rokotus­tahti pahentavat Afrikan korona­tilannetta – Marokkoon on mennyt noin 40 prosenttia Afrikan rokotteista

Koronaviruksen kolmas aalto vaikuttaa WHO:n mukaan pahemmalta kuin aiemmat aallot.

Koronavirustapaukset ovat tuplaantuneet Afrikassa joka kolmas viikko, mikä on enemmän kuin aiempien koronaviruksen aaltojen aikana.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää tilannetta huolestuttavana, sillä maanosassa vain 1,2 prosenttia on saanut kaksi annosta korona­virus­rokotetta.

Asiasta kertoivat Britannian yleisradio BBC, The Guardian -sanomalehti ja Al Jazeera.

Aiemmin vaikutti siltä, että Afrikka olisi säästynyt Intian ja Brasilian kaltaisilta katastrofeilta. Nyt tilanne on kuitenkin pahentunut nopeasti.

”Afrikan kolmannen aallon nopeus ja laajuus on ennennäkemätöntä”, sanoi WHO:n Afrikan-johtaja Matshidiso Moeti tiedotustilaisuudessa viime torstaina.

Maanosan tilanne aiheuttaa erityishuolta, koska vain 1,2 prosenttia väestöstä on saanut tarvittavat kaksi rokoteannosta koronavirusta vastaan.

Afrikka on saanut kaikista maailman rokotteista vain noin 1,5 prosenttia, vaikka maanosassa asuu kuudes­osa koko maailman väestöstä.

WHO:n mukaan lähes 90 prosenttia Afrikan maista ei todennäköisesti saavuta syyskuun tavoitetta, jonka mukaan kymmenesosa ihmisistä olisi saanut kummatkin rokote­annokset.

”Rokotetta ei ole saatavilla, joten miksi sanomme ihmisten epäröivän sen ottamista? Ongelmana on rokotteen saatavuus – – tarvitsemme rokotteita nyt”, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi tiedotus­tilaisuudessa toissa viikon perjantaina.

Kolmannen aallon sanotaan alkaneen toukokuun alussa.

Siitä lähtien koronatapaukset ovat tuplaantuneet joka kolmas viikko. Edellisen aallon aikana tuplaantumis­väli oli neljä viikkoa.

21 maassa eli joka kolmannessa Afrikan maassa on meneillään korona­pandemian kolmas aalto. Kymmenessä maassa tilanne on pahempi kuin aiemmin.

Tilannetta on pahentanut uusi deltavariantti ja kangerteleva rokotusohjelma.

Deltavariantti on levinnyt maanosassa jo 16 maahan. WHO on arvioinut, että kyseinen virusmuunnos saattaa olla 30–60 prosenttia tartuttavampi kuin muut muunnokset.

Niissä maissa, joissa koronatilanne on mantereen pahin, kolmessa delta­variantti on vallitsevin.

Luvut voivat olla jopa suuremmat kuin mitä on arvioitu, koska uusia variantteja tunnistavia testejä ei ole vielä hyvin saatavilla.

Kesäkuun aikana koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä kasvoi viidenneksellä, maanosan laajuinen tautivirasto Africa CDC kertoo BBC:n mukaan.

Kongossa kuolemia oli lähes kolme kertaa enemmän, Keniassa melkein puolet enemmän ja Etelä-Afrikassa ja Etiopiassa noin viidesosa enemmän.

Tautivirasto varoittaa kuolleisuusasteen kasvaneen maanosan alueella. Sen seuraamista 55 maasta 21:ssä kuolleisuus on korkeammalla kuin maailman­laajuinen keskiarvo eli 2,2 prosenttia.

Tilanne maanosassa on suhteellisesti pahentunut kasvavien tapausmäärien lisäksi siksi, että muiden maiden tilanne on parantunut viime kuukausina.

Testausta ei myöskään pystytä tekemään laajasti, jolloin kuolleisuusaste jää todellista korkeammaksi.

Ugandalaisen Makere-yliopiston tutkimuksen mukaan vakavasti sairailla potilailla on huomattavasti suurempi todennäköisyys kuolla Afrikassa kuin muualla maailmassa, koska terveyden­huollon resursseja on rajoitetusti.

Tutkimusten mukaan Etelä-Afrikassa on kuollut noin 175 000 ihmistä enemmän toukokuun alusta kesäkuun puoleen väliin verrattuna normaaliin aikaan. Samaan aikaan maassa on rekisteröity virallisesti vain 60 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Etelä-Afrikassa todettiin toissa viikolla puolet Afrikan koronatapauksista. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että maa on yksi muutamista, joissa testausta järjestetään laajasti.

Osassa Afrikan maista pandemiaa on vähätelty, eivätkä kaikki maat testaa viruksen varalta niin laajasti kuin esimerkiksi Euroopassa.

The Guardian kertoo Etelä-Afrikan viime perjantaina julkistetusta tutkimuksesta, jonka mukaan melkein puolet väestöstä olisi jo saanut koronaviruksen.

Maan 60 miljoonalle asukkaalle on annettu vasta kolme miljoonaa rokotetta.

Virallisten testien perusteella maanosan toiseksi huonoin tilanne on ollut Marokossa. Useiden kuukausien tiukkojen eristäytymisen jälkeen maa oli päättänyt tehdä voitavansa kansan rokottamiseksi.

Marokko asetti joulukuussa tavoitteeksi rokottaa 80 prosenttia väestöstään. Maa allekirjoitti rokotteiden hankkimissopimuksia, sopi tekniikan siirrosta ja osallistui kliinisiin tutkimuksiin, joilla testattiin rokotteiden tehokkuutta, kerrotaan marokkolaisen yliopiston tutkimuksessa.

Rokotukset alkoivat Marokossa ensimmäisenä Afrikassa. Tähän mennessä maassa on annettu lähes 20 miljoonaa rokotetta, mikä riittää kahteen annokseen neljäsosalle väestöstä. Marokko on saanut noin 40 prosenttia kaikista Afrikan rokotteista, kertoo tilastopalvelu Statista.

Maassa on annettu lukuisia eri rokotteita: Covax-hankkeen avulla kiinalaista Sinopharmia, venäläistä Sputnik V:tä, intialaista Covishieldia ja AstraZenecaa.