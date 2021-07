Talebanin vallattua uusia alueita Afganistanin pohjoisosasta yli tuhat maan turvallisuus­joukkojen sotilasta pakeni rajan yli Tadžikistaniin.

Afganistanissa on nähty lisää levottomuuksia ääri-islamistijärjestö Talebanin vallatessa uusia alueita.

Afganistanilaisjoukot vaikuttavat olevan alakynnessä. Samaan aikaan Yhdysvaltojen johtamien kansainvälisten joukkojen lopullinen poistuminen maasta on lähellä.

Maan tilanteesta raportoivat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters sekä brittimedia The Guardian.

Sunnuntaina yli tuhat afganistanilaissotilasta pakeni Reutersin mukaan rajan yli Tadžikistaniin, kun Taleban valtasi uusia alueita Afganistanin pohjoisosasta.

Tadžikistanin kansallinen turvallisuuskomitea sanoi AFP:n mukaan, että 1 037 Afganistanin hallinnon sotilasta oli paennut ”henkensä edestä” sen alueelle yöllä Talebanin kanssa käydyn yhteenoton jälkeen.

Afganistanilaisjoukkoja on paennut rajan yli aiemminkin, mutta viimeisin paennut ryhmä on raportoiduista suurin. Reutersin mukaan Tadžikistan harkitsee rajanylitysten myötä pakolais­leirin pystyttämistä.

”Tadžikistan harkitsee afganistanilaisten pakolaisten majoittamista alueellaan”, maan hallinnon virkamies sanoi nimettömänä Reutersille.

Afganistanin hallinto on vannonut käynnistävänsä vastahyökkäyksen maansa pohjois­osassa.

Reutersin mukaan maan turvallisuusjoukot ovat jo murentuneet Talebanin hyökkäysten alle ja useita tukikohtia ja etuvartiot ovat antautuneet järjestölle ilman taistelua.

”Afganistanilaisjoukot ovat menettäneet taistelutahtonsa. Afganistanilaishallinto on hädässä. Heidän täytyy tehostaa vastahyökkäystään mahdollisimman pian”, analyytikko Atta Noori kommentoi Reutersille.

Afganistanilanen parlamentaarikko Zabihullah Atiq kertoi Reutersille, että Taleban on saanut pohjoisessa rajamaakunnassa Badakhšanissa haltuunsa 26 aluetta 28:sta.

The Guardianin mukaan Badakhshanin ja Takharin provinssit ovat nyt pääkaupunkejaan lukuunottamatta Talebanin hallussa.

Pohjoisen ohella Talebanin kerrotaan lähestyvän eteläisten maakuntien Kandaharin ja Helmandin pääkaupunkien valtaamista. Tärkeitä alueita kaupunkien ulkopuolelta on jo vallattu.

AFP kertoi sunnuntaina, että Kandaharin vallatuilta alueilta useat perheet pakenivat Talebanin ja afganistanilaisjoukkojen otettua yhteen.

Kandahar on Talebanin synnyinseutua, ja järjestö sai haltuunsa Panjwain alueen, josta se on taistellut jo pitkään. Talebanin johtaja on kotoisin alueelta, ja se sijaitsee lähellä maakunnan pääkaupunkia.

Viime perjantaina Yhdysvaltojen johtamien länsijoukkojen lähtö päätukikohta Bagramista tarkoitti afganistanilaisjoukoille merkittävän ilmatuen menetystä.

Yhdysvaltojen joukkojen ryhdyttyä vetämään noin 2 500 hengen joukkojaan maasta toukokuun alusta lähtien afganistanilais­joukot ja Taleban ovat ottaneet toistuvasti yhteen maa­seudulla. Rauhan­neuvottelut Dohassa ovat keskeytyneet.

Kaikkien ulkomaalaisten joukkojen on suunniteltu poistuvan maasta syyskuun 11. päivään mennessä.