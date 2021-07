Kuuluisa asianajaja Ivan Pavlov kutsuu Venäjän väkivalta­koneistoa antiikin merihirviön nimellä, ja nyt hän on vaarassa joutua itse sen kitaan

Puolustusasianajaja Ivan Pavlovin asiakkaina on ollut useita vakoilusta ja maanpetoksesta syytettyjä. Tänä keväänä hän puolusti vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin järjestöjä, mikä toi ongelmia.

Asianajaja Ivan Pavlov kuvattuna kotinsa työhuoneessa. Hän sanoo, ettei pelkää, koska hänen omatuntonsa on puhdas.

Pietari

Asianajaja Ivan Pavlovia ei ole nykyisin ihan helppo tavoittaa.

Ensin pitää olla yhteydessä joko hänen toimistonsa henkilökuntaan tai vaimoon Jekaterina Pavlovaan. He välittävät viestin Pavloville suullisesti, ja vastaus tulee samaa reittiä. Syynä ei kuitenkaan ole Pavlovin hankaluus.

Ivan Pavlov on jo neljännesvuosisadan avustanut Venäjällä ihmisiä, jotka ovat joutuneet turvallisuuspalvelu FSB:n ja muiden erityispalveluiden hampaisiin. Pavlov kutsuu niitä antiikin merihirviön mukaan Leviataniksi, mutta nyt puolustusasianajaja on vaarassa tulla itsekin nielaistuksi.

Viranomaiset käynnistivät huhtikuussa häntä vastaan rikostutkinnan salaisten tietojen paljastamisesta. Pavlovin mukaan koko tapaus on aiheeton, mutta oikeus kielsi häneltä tutkinnan ajaksi puhelimen, kaikenlaisten muiden viestintävälineiden ja internetin käytön.

Pavlov antaa haastattelua kotinsa työhuoneessa Pietarissa. Hän voi jatkaa työtään, tavata ihmisiä ja antaa jopa haastatteluja. Liikkuakin voi, käydä myös Moskovassa, jossa valtaosa hänen tapauksistaan tutkitaan ja käsitellään.

”Mutta onhan työskentely asianajajana tietenkin vaikeutunut, kun valtaosa tietolähteistä on verkossa ja keskustelu kollegoiden kanssa tapahtuu viestipalveluissa uusilla laitteilla”, hän sanoo.

Samalla arki on vaikeutunut. Pavlov ei voi tilata taksia, katsoa säätietoja, käyttää kuriiripalveluita tai edes varata rokotusaikaa.

” ”Luulen, että meidän kohdallamme raja ylittyi nyt.”

Pavlov on Venäjän tunnetuimpia ihmisoikeusjuristeja ja puolustusasianajajia. Hän on hoitanut monien vakoilusta tai maanpetoksesta syytettyjen asioita.

Huhtikuussa hänen johtamansa juristien yhteenliittymä Komanda 29 otti hoitaakseen tähän asti uskaliaimman tapauksensa. Se alkoi puolustaa vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin perustamia järjestöjä oikeuden­käynnissä, jossa viranomaiset halusivat liittää ne äärijärjestöjen listalle.

Muutama päivä tämän jälkeen Pavlovin kotona, toimistolla ja Moskovan hotelli­huoneessa tehtiin kotietsintä ja hänet otettiin kiinni. Samalla oikeus määräsi viestintä­rajoitukset.

Nyt Pavlov on yksi tuoreimmista symboleista koko ajan laajemmaksi leviävässä vainossa.

”Luulen, että meidän kohdallamme raja ylittyi nyt. Oli Navalnyin tapaus, Karina Tsurkanin tapaus, Ivan Safronovin tapaus”, Pavlov sanoo.

Tsurkan on valtiollisen sähköyhtiön Inter Raon entinen johtaja, joka sai viime vuoden lopulla 15 vuoden vakoilutuomion, Pavlovin mukaan aiheetta. Safronov taas on entinen toimittaja, jota viranomaiset syyttävät vakoilusta Nato-maalle. Hän sanoo käyttäneensä vain avoimia lähteitä.

Valtiollisen sähköyhtiön Inter Raon entinen johtaja Karina Tsurkan sai viime vuoden lopulla 15 vuoden vakoilutuomion. Kuva vuodelta 2013.

Virallisesti Pavlovin ongelmat liittyvät Safronovin tapaukseen. Viranomaisten mukaan hän ei olisi saanut kertoa siitä mitään.

Pavlovin ajamien tapausten lista on muutenkin pitkä, eikä FSB:ssä ole pidetty työtään vakavasti ottavasta puolustus­asianajajasta.

Mutta Pavlov tietää toki myös yleisen tilanteen. Vallanpitäjät tuhoavat nyt jäljellä olevia itsenäisiä rakenteita. Niihin kuuluvat niin Navalnyin järjestöt kuin Komanda 29, hän sanoo.

Pavlov kasvoi sotilasperheessä silloisessa Leningradissa ja mietti itsekin uraa puna-armeijassa. Hän päätyi kuitenkin opiskelemaan ensin ohjelmointia ja sitten lakia.

Ura alkoi vauhdikkaasti, kun Pavlovin opettaja Juri Šmidt alkoi vuonna 1996 hoitaa vakoilusyytteen saaneen ympäristöaktivistin ja entisen sukellusveneupseerin Aleksandr Nikitinin tapausta ja pyysi Pavlovin mukaan.

Tapausta käsiteltiin useissa oikeusasteissa, kunnes vuonna 2000 Nikitin vapautettiin lopulta kaikista syytteistä.

”Mutta pelkään pahoin, että nyt meidän aikanamme siitä ei tulisi vapauttavaa tuomiota, kun tiedetään, kuinka tuomio­istuin­laitos on tänä aikana muuttunut.”

Pavlovin mukaan muutos on ollut dramaattinen, vaikka tuomioistuimissa oli tietenkin isoja ongelmia vuosituhannen vaihteessakin. Muutos alkoi vuonna 2004, kun tuomioistuinlaitoksesta siivottiin tuomarit, jotka eivät ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää ”signaaleita”.

Aiemmin paljon puhuttua ”puhelinoikeutta” ei Pavlovin mukaan enää ole. Puhelinoikeus tarkoitti, että isoissa asioissa vallanpitäjien edustajat soittivat tuomarille sanellakseen tuomion. Nyt tuomarin pitää itse ymmärtää lukea signaalit.

”Signaali on tietenkin yksinkertainen. Kun mukana on valtiollisia etuja, tuomari on valtion puolustusasianajaja.”

Rikosasioissa näin yleensä on. Niinpä kaikista tuomioista vapauttavia on 0,17 prosenttia, Pavlov sanoo.

Hän on kaikesta huolimatta jatkanut työtään. Puolustusasianajajan vaikutusmahdollisuudet ovat pienet, mutta niitä on.

”Perustamme työmme kolmelle pylväälle: laille, julkisuudelle ja ironialle.”

Puolustusasianajajien on tunnettava laki ja sen soveltaminen ulkoa. Samalla Pavlov kertoo tapauksista julki kaiken, mitä ei ole julistettu valtiosalaisuudeksi.

Vastapuoli pitää lähes kaikkea valtio­salaisuutena eikä siis haluaisi juristien puhuvan mistään.

”Minua vastaan käynnissä olevassa prosessissa on kyse juuri siitä, voiko asianajaja puhua tapauksista, kunhan ei paljasta valtiosalaisuuksia, vai pitäisikö hänen vaieta.”

Pavlov sanoo olevansa tässä tarkka, sillä hän ymmärtää hyvin valtiosalaisuuksien merkityksen ja tärkeyden.

” Pavlovin mukaan on ymmärrettävä, että meneillään on käytännössä sota.

Kolmas keino on huumori ja ironia, vastapuolen ja sen toimien esittäminen huvittavina ja absurdeina.

”Kun nyt alkaa syyttää Venäjän hallintoa ihmisoikeuksien rikkomisesta tai rikoksista, he vain sanovat: ’Joo joo, sellaisia me olemme! Olemme brutaaleja! Voimme tehdä niin!’” Pavlov sanoo.

”Mutta tarvitsee vain sanoa ’te olette huvittavia’, niin heille tulee epämukava olo, ja juuri silloin mahdollisuuden ikkuna avautuu, jolloin voimme kiskaista uhrin Leviatanin kidasta.”

Näillä keinoin hän on saanut toisinaan asiakkaansa pelastettua ainakin pahimmalta.

Vielä viime vuosikymmenen alussa vallanpitäjät kuuntelivat Pavlovia, kun hän puhui viranomaistoiminnan julkisuuden tärkeydestä.

Pavlov oli mukana jopa kirjoittamassa lakia, joka oli liberaali länsimaisellakin mittapuulla.

Tilanne alkoi muuttua vuonna 2012, kun entistäkin epäluuloisempi Vladimir Putin palasi presidentiksi. Hän epäili lännen haluavan vaihtaa Venäjän johdon, joten viranomaistoiminnan avoimuus oli uhka.

Tämä epäluuloisuus on vain lisääntynyt. Yhä laajempia aiheita leimataan arkaluontoisiksi eli sellaisiksi, joista ei voi puhua. Ongelmiin voi joutua yhä arkisemmista asioista, kuten tieteelliseen konferenssiin osallistumisesta ulkomailla.

Pavlovin mukaan on ymmärrettävä, että meneillään on käytännössä sota. Valta­koneisto kokee olevansa sodassa, mikä näkyy propagandassa.

Ulkoisten vihollisten lisäksi tarvitaan sisäisiä, Pavlov sanoo. Vuoteen 2014 asti maanpetos- ja vakoilutuomioita annettiin vuosittain pari kolme, mutta nyt niitä annetaan viitisentoista.

Hänen mukaansa sisäisten vihollisten määrä kasvaa koko ajan, jotta ongelmille voidaan osoittaa syylliset. Maanpetoksen tekijät, äärijärjestöjen väki – ”ja nyt myös heitä puolustavat asianajajat”.

Pavlov arvelee, että toimeenpanijat uskovat asiaan. FSB:n tutkijat eivät voi matkustaa ulkomaille, mikä vaikuttaa heidän maailmankuvaansa.

Asianajajat Jevgeni Smirnov (vas.), Ilja Novikov ja Ivan Pavlov puhuivat toukokuussa Moskovassa tuomioistuimen ulkopuolella, kun se käsitteli Aleksei Navalnyin perustaman korruptiota tutkiva FBK-säätiön julistamista äärijärjestöksi.

Toistaiseksi Pavlov voi siis toimia puolustusasianajajana.

Hän oli johtamassa puolustusta myös kesäkuun alussa, kun moskovalainen tuomioistuin julisti yli 12 tunnin käsittelyn jälkeen Navalnyin järjestöt äärijärjestöiksi.

Tuomio nyt käynnissä olevan tutkinnan päätteeksi tarkoittaisi sakon tai yhdyskuntapalvelun lisäksi laki­mies­oikeuksien menettämistä.

Pavlov ei tiedä, riittääkö se Leviatanille. Hän sanoo kuitenkin, ettei pelkää. Hänen omatuntonsa on puhdas: hän sanoo tietävänsä, ettei ole tehnyt mitään väärää tai laitonta.

”Siinä mielessä minulla on kaikki kunnossa eikä näytä olevan mitään pelättävää”, hän sanoo.

”Mutta tiedän hyvin, millaisessa maassa asun ja millaisiin tapauksiin työssäni törmäsin. Ne liittyivät toisiin ihmisiin, mutta ymmärrän, että nyt tämä hävyttömyys voi kohdistua myös minuun.”