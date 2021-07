Monilla amerikkalaisen politiikan ilmiöillä on tapana levitä Suomeen, HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner kirjoittaa.

New York

Lauantaina Helsingin lyhytaikainen pormestariehdokas ja kokoomuksen pitkäaikainen vaikuttaja Kirsi Piha teki lizcheneyt. Hän kritisoi julkisesti omaa puoluettaan, ihan kuin republikaanien kongressiedustaja Liz Cheney Yhdysvalloissa.

HS:n Kuukausiliitteen haastattelussa ja sen kanssa samaan aikaan julkaistussa pamfletissa Piha varoittaa puoluettaan, ettei sen pidä kääntyä muukalaisvastaisen ja ahdasmielisen oikeistopopulismin tielle.

”USA:n republikaanipuolue on hyvä ja pelottava esimerkki siitä, kuinka lopulta voi käydä”, Piha kirjoittaa.

Lue lisää: Kirsi Piha luopui talvella Helsingin pormestari­ehdokkuudesta, ja nyt hän kertoo miksi

Republikaanipuolueelle kävi niin, että äänestäjät valitsivat tositelevisiotähti Donald Trumpin puolueen presidenttiehdokkaaksi. Populistinen ja maahanmuuttovastainen Trump voitti vaalit vuonna 2016 ja otti samalla puolueen panttivangikseen.

Ensimmäistä voittoa seuranneista vaalitappioista huolimatta puolue ei voi tehdä pesäeroa Trumpiin menettämättä tämän kiihkeitä kannattajia.

Samalla puolueesta on tullut entistä radikaalimpi. Suurin osa puolueen poliitikoista joko avoimesti tukee Trumpin valheita vilpillisistä vaaleista tai on niistä hiljaa. Liz Cheney on poikkeus, ja häntä puolue rankaisi suun avaamisesta.

Kun Piha vertaa kokoomusta republikaaneihin, hän tekee ison ja riskialttiin loikan.

Suomen ja Yhdysvaltain poliittiset järjestelmät eroavat merkittävästi toisistaan. Politiikan asiakysymyksissä kokoomus on usein lähempänä Yhdysvaltain demokraatteja kuin republikaaneja. Suomessa ei ole Trumpia.

Politiikan tutkijat Johanna Vuorelma ja Ilkka Ruostetsaari kyseenalaistivatkin HS:n haastattelussa Pihan analyysin.

Jotakin puolueessa on kuitenkin meneillään. Piha ei ole ainoa kokoomuslainen, joka on ollut huolissaan puolueensa suunnasta ja katsonut otsa kurtussa rapakon taakse.

Kun keskustelua seuraa Yhdysvalloista, siinä on paljon tuttua. Monilla amerikkalaisen politiikan ilmiöillä on tapana vaeltaa muodossa tai toisessa Suomeen.

Oli kyse sitten Senaatintorin Black Lives Matter -mielenosoituksesta, helsinkiläisopettajien kouluttamisesta rasismin vastustamiseen tai siitä, miten oikeisto valittaa cancel-kulttuurista, mallia on otettu Yhdysvalloista.

Myös suomalaisessa politiikassa yleistynyt puhe liberaaleista ja konservatiiveista on esimerkki tästä.

Pihan huoli voi olla samaa tuontitavaraa, eivätkä amerikkalaiset ilmiöt yleensä istu saumattomasti suomalaiseen yhteiskuntaan.

Silti sillä on todellisia vaikutuksia, jos joukko kokoomuslaisia ja heidän äänestäjiään kokee, ettei merkittävä osa puolueesta enää edusta heidän arvojaan. Heidän on joko yritettävä ottaa puolue haltuun tai etsittävä uusi koti.

Tästä Piha yrittää puhua, mutta monien kokoomuslaisten jyrkät reaktiot kritiikkiin tuovat mieleen sen, miten omat käänsivät selkänsä Liz Cheneylle.

Kun luin Pihan pamflettia, ajattelin Robin Shaw’ta, Dave Davidsonia ja Yasser Sanchezia. He ovat viime syksynä haastattelemiani republikaaneja, jotka eivät pidä puolueensa uudesta suunnasta ja äänestivät siksi demokraatti Joe Bidenia presidentiksi.

Suomessa kaikki kolme äänestäisivät luultavasti kokoomusta. Pihan ahdistus muistutti heidän ahdistuksestaan.

Heidänlaisensa äänestäjät olivat ratkaisemassa Yhdysvaltain viime syksyn presidentinvaalien tulosta. Tämä varmistui viime viikolla entisestään, kun arvostettu Pew-tutkimuskeskus julkaisi laajan vaalitutkimuksensa.

Yksi keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2016 oli, että entistä useampi valkoinen, korkeasti koulutettu mies äänesti demokraattien ehdokasta.

Vielä edellisvaaleissa heidän äänensä jakautuivat lähes tasan Trumpin ja hänen vastaehdokkaansa Hillary Clintonin välille. Viime syksynä Biden voitti nämä äänestäjät jo kymmenen prosentin erolla Trumpiin, tutkimus kertoo.

Samasta ilmiöstä oli kyse, kun esikaupunkien äänestäjät heilahtivat joukolla Bidenin taakse. Vuonna 2016 Trump voitti esikaupungit niukin naukin, mutta viime syksynä demokraattiehdokas sai 11 prosenttia enemmän esikaupunkien ääniä kuin Trump.

Yhdysvaltain presidentinvaalit olivat silti tasaiset, koska esikaupunkien livetessä demokraateille Trumpin ote syrjäseuduista kiristyi entisestään. Trump voitti maaseudun äänet 32 prosentin erolla Bideniin. Ero oli kasvanut neljässä vuodessa seitsemän prosenttiyksikköä.

Lisäksi Trump sai edellisvaaleja suuremman osuuden työväenluokkaisten latinojen äänistä.

Jos tämän rinnastaa Suomeen, se vastaisi ehkäpä sitä, että kokoomus olisi vieroittanut espoolaisia diplomi-insinöörejä ja ekonomeja samalla, kun se olisi tavoitellut maakuntien rakennemuutoksen kärsijöitä ja virolaisia duunareita.

Vertaus ontuu, koska kokoomuksen sijaan jälkimmäisiä äänestäjiä tavoittelevat ennen muuta perussuomalaiset, keskusta ja sosiaalidemokraatit. Yhdysvaltain kahden puolueen poliittista kehitystä ei voi suoraan siirtää Suomen monipuoluejärjestelmään.

Yhteiskunnissa on silti myös yhteisiä piirteitä. Myös Suomi kaupungistuu ja myös Suomen syrjäseuduilla ja teollisuuskaupungeissa on tyytymättömyyttä, joka etsii poliittista kanavaa. Lisäksi Suomessakin on niitä, jotka eivät epäröi hakea poliittista kannatusta äärioikealta.

Suomen kuntavaalien tarkempi analyysi myös valmistuu vasta myöhemmin. Kokoomus kuitenkin nousi suurimmaksi kaupunkilaisten äänillä, ja Helsingissä sen ykkösaseman takasivat arvoliberaalit Juhana Vartiainen ja Elina Valtonen.

Kaupunkilaisten ääniin puolueen kannattanee nojata myös tulevaisuudessa. Pihan siteeraama Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Jukka Manninen analysoi kesäkuun alussa Verkkouutisissa, että äänestäjien määrä kasvaa ennen kaikkea suurimmissa kaupungeissa. Samaan aikaan maaseudun “äänimarkkina” pienenee.

Sama ilmiö vaikuttaa Yhdysvaltain politiikassa.

Demokraattien kannatus on valtakunnallisesti selvästi suurempaa kuin republikaanien. Amerikkalaisista on tulossa hitaasti mutta varmasti entistä koulutetumpi, entistä monikulttuurisempi ja entistä maallisempi kansa. Kaikki tämä suosii tällä hetkellä demokraatteja.

Maan poliittinen järjestelmä antaa kuitenkin suhteessa enemmän painoa harvaan asutuille ja valkoisille osavaltioille kuin monenkirjaville kasvukeskuksille. Siksi radikalisoituneetkin republikaanit voivat yhä haastaa demokraatit tasaväkisissä vaaleissa ja Bidenin voitosta huolimatta maan poliittinen tulevaisuus on epävarma.

Epävarmuus huolestuttaa monia Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella, koska republikaanien sitoutuminen demokratian perusteisiin horjuu. Mietitään, että jos näin kävi Yhdysvalloissa, miksei voisi käydä myös muualla.

Republikaanien kohtalo on saanut Pihan huolen jakavat pelkäämään, mitä perinteiselle oikeistopuolueelle voi tapahtua, jos se ajattelee hyötyvänsä populisteista.

Se voi hävitä vaalit, mutta se voi myös tulla syödyksi elävältä.

Lue lisää: Kirsi Piha tuuletti kokoomuksen kammaria

Lue lisää: Kokoomus­­vaikuttajat torjuvat Kirsi Pihan arvion oikeisto­populisti­klikistä, Piha julkaisi lähes 70-sivuisen pamfletin puolueen tilasta

Lue lisää: Tutkijat eivät tunnista Kirsi Pihan kuvaamaa oikeisto­populismia: ”En ole tätä Häkkäsen politiikassa nähnyt”