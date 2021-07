Venäjällä on kadonnut matkustaja­lentokone, kyydissä 29 ihmistä

Koneen kohtalosta on esitetty erilaisia teorioita, mutta varmaa tietoa ei vielä ole.

Venäjällä on kadotettu yhteys matkustajakoneeseen. Venäjän Kaukoidässä matkannut kone ei ole lähettänyt rutiinipäivitystä matkastaan lennonjohdolle.

Koneen määränpään Palanan lentokentältä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että kone ei ole myöskään laskeutunut Palanaan.

Koneessa on AFP:n mukaan 29 ihmistä, 23 matkustajaa ja kuusi miehistön jäsentä. Venäläiset uutistoimistot kertoivat aiemmin tiistaina, että matkustajia olisi 28.

An-26-nimisen koneen oli määrä lentää Petropavlovsk-Kamtšatskista Palanaan. Paikalliset viranomaiset tiedottivat koneen katoamisesta tiistaina.

Koneen kohtalosta on kerrottu julkisuuteen erilaisia tietoja. Yhden lähteen mukaan kone olisi tippunut mereen. Toinen lähde kertoo koneen tippuneen lähelle Palanan kaupunkia. Varmaa tietoa koneen kohtalosta ei kuitenkaan vielä ole saatu.

Etsinnät koneen löytämiseksi on aloitettu.

Venäjä on parantanut lentoturvallisuuttaan viime vuosina, mutta esimerkiksi lento­koneiden huolto on edelleen osin puutteellista. Maassa on tapahtunut useampia kuolemaan johtaneita lento-onnettomuuksia viime vuosina.