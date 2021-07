Yhdysvaltalaissotilaat poistuivat Bagramin lentotukikohdasta perjantaina. Jäljelle jäi vain pieni määrä sotilaita aiempaan verrattuna.

Viidenkymmenen kilometrin päässä Afganistanin pääkaupungista Kabulista sijaitsee Bagramin lentotukikohta, joka on ollut tärkeä turva niin pääkaupungille kuin maan pohjoisosille, jonne äärijärjestö Talebanin viimeisimmät hyökkäykset ovat suuntautuneet.

Viimeiset Yhdysvaltain johtaman liittouman sotilaat poistuivat tukikohdasta viime perjantaina. Jälkeen jäi tuhansia Taleban-vankeja ja varmuus siitä, että vihollisen hyökkäys on tulossa.

Afganistanilaisjoukot saivat tietää sotilaiden poistumisesta vasta lähdön jälkeen.

”Emme tienneet heidän lähtöaikatauluaan. He eivät kertoneet meille, milloin lähtivät”, sanoi tukikohdan uusi komentaja, kenraali Mirassadullah Kohistani toimittajille maanantaina.

Bagram on ollut tärkeä tukikohta Yhdysvaltojen johtamalle liittoumalle Afganistanissa.

Enimmillään kymmeniätuhansia sotilaita majoittanut tukikohta on nyt suureksi osaksi tyhjä. Ulkomaisille joukoille tarjotut viihdykkeet elokuvateattereista ja uima-altaista Burger Kingiin ja Pizza Hutiin ovat mennyttä.

Yhdysvallat jätti jälkeensä myös valtavan turvallisuustyhjiön, jota ei ole helppo täyttää.

”Jos vertaamme itseämme amerikkalaisiin, siinä on suuri ero”, Kohistani sanoo ja myöntää, etteivät hänen joukkonsa ole yhtä vahvat kuin Yhdysvaltojen.

AFP:n mukaan tilannetta näyttää vaikeuttaneen myös se, ettei tukikohdan siirtymästä afganistanilaisten haltuun ole ollut selkeää suunnitelmaa.

Yhdysvallat ilmoitti viikonloppuna vetäytyvänsä Afganistanista kokonaan elokuun loppuun mennessä. Aiemmin rajaksi oli asetettu 11. syyskuuta.

Yhdysvaltalaissotilaita on ollut maassa 20 vuotta. Ulkomaisten joukkojen poistuminen Bagramista symbolisoi sitä, että Afganistan on "yksin, hylätty ja jätetty puolustamaan itseään Talebanin hyökkäystä vastaan", kuvaili Australiassa asuva Afganistan-asiantuntija Nishank Motwani uutistoimisto AFP:lle viime viikolla.

Taleban on jo ottanut haltuunsa useita alueita ainakin maaseudulla Afganistanin pohjoisosissa.

Afganistanin turvallisuusjoukot ja Taleban kävivät jälleen viikonloppuna useita taisteluita pohjoisessa. Maanantaina tuhat afganistanilaissotilasta pakeni naapurimaa Tadzhikistaniin.

Bagramin tukikohdan uusi komentaja kertoo jo saaneensa raportteja Talebanin liikkeistä maaseudulla tukikohdan lähistöllä.

Jos Taleban hyökkää Bagramiin, yksi sen prioriteeteista on epäilemättä vankila, jossa pidetään yli viittätuhatta Taleban-vankia.

Kohistani vakuuttaa, että hänen joukkonsa pystyvät puolustamaan tukikohtaa Talebanilta. Sotilaita on kuitenkin tällä hetkellä vain noin 3 000, mikä on hyvin pieni osa siitä, mitä tukikohdassa on enimmillään ollut.

Rafiullah-niminen sotilas sanoo olevansa varma siitä, että vihollinen yrittää hyökätä Bagramiin.

”Mutta me emme anna heille mahdollisuutta”, Rafiullah sanoo.

Myös toinen sotilas vakuuttaa taistelutahtoa, vaikka tulivoiman puute mietityttää.

”Emme aio antautua, mutta me tarvitsemme aseita ja vahvaa tukea johtajiltamme”, sotilas sanoo.

