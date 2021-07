Viron konsuli pidätettiin Venäjällä salaisten asia­kirjojen vastaan­ottamisesta – Viron ulkoministeriö: ”Tapaus on lavastettu”

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan konsuli nähtiin vastaan­ottamassa salaista materiaalia Venäjän kansalaiselta.

Venäjän turvallisuusjoukot sanoivat tiistaina, että ne ovat pidättäneet Viron Pietarin konsulin Mart Lätten. Lattea syytetään salaisten asiakirjojen vastaan­ottamisesta.

Asiasta raportoi esimerkiksi uutistoimisto AFP.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan Lätte saatiin salaisen materiaalin vastaan­ottamisesta kiinni verekseltään. Hän sai turvallisuus­palvelun mukaan materiaalin venäläiseltä ihmiseltä.

FSB katsoo Lätten toiminnan olevan sopimatonta diplomaatille ja avoimesti viha­mielistä Venäjää kohtaan.

”Ulkomaalaista diplomaattia kohtaan tullaan kohdistamaan toimenpiteitä kansainvälisen lain mukaisesti”, FSB:n tiedotteessa sanottiin AFP:n mukaan.

Asiasta ei kerrottu tarkempia yksityiskohtia.

Viron ulkoministeriön tiedottaja Aari Lemmik sanoi, että FSB oli pitänyt Lätten vangittuna puolentoista tunnin ajan tämän lähdettyä työtapaamisesta Pietarin valtionyliopistosta.

”Syytös siitä, että hänellä oli hallussaan salaisia asiakirjoja, on täysin perätön. Tämä on provokaatio. Koko tapaus on lavastettu”, Lemmik sanoi AFP:n mukaan.

Lemmikin mukaan pidätys on uusi esimerkki siitä, että Venäjä on valinnut uhittelun sen sijaan, että pyrkisi parantamaan huonontuvia välejään EU-maiden kanssa.

Venäjä ja länsimaat ovat karkottaneet toistensa diplomaatteja useaan otteeseen tämän vuoden alusta lähtien. Osapuolet ovat myös syyttäneet toisiaan vakoilusta.

Huhtikuussa Venäjän lähetystö Virossa kutsui yhden sen diplomaatin karkotusta epäystävälliseksi ja perusteettomaksi siirroksi Moskovaa vastaan.

Juttu päivitetty 6. heinäkuuta klo 20:30: Lisätty Viron ulkoministeriön tiedottajan kommentit.