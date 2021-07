Venäjä on pidättänyt lyhyen ajan sisällä sekä Viron että Ukrainan konsulin – Diplomaatit ovat helppo maali­taulu poliittisessa sodassa, sanoo tutkija

Turvallisuuspalvelu FSB on pidättänyt Pietarissa virolaisen ja ukrainalaisen konsulin lyhyen ajan sisällä. Venäjä-tutkija Mark Galeotti arvioi vastaavien tapausten yleistyvän, kun maa pelaa kovaa peliä laillisuuden rajamailla.

Lontoolainen tutkija, professori Mark Galeotti on tutkinut Venäjän historiaa ja turvallisuusasioita 1980-luvun lopusta lähtien.

Venäjä on pidättänyt muutaman kuukauden sisällä virolaisen ja ukrainalaisen konsulin Pietarissa sekä karkottanut tänä vuonna ison joukon Baltian maiden, Tšekin, Saksan, Puolan, Ruotsin ja Slovakian diplomaatteja.

Konsulien pidätykset ovat Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n Pietarin-osaston mukaan johtuneet vakoilusta. FSB on syyttänyt Viron ja Ukrainan Pietarin-konsuleita Mart Lätteä ja Oleksandr Sosonjukia salaisten tietojen vastaan­ottamisesta Venäjän kansalaiselta.

FSB tiedotti Lätten pidätyksestä tiistaina, Sosonjuk pidätettiin huhtikuussa. FSB on kertonut pidättäneensä molemmat ”itse teossa”. Viro ja Ukraina ovat kiistäneet vakoilu­syytökset ja kutsuneet pidätyksiä Venäjän provokaatioksi.

Diplomaattien karkotukset ovat puolestaan olleet Venäjän vastatoimia maiden välisissä erimielisyyksissä.

Lontoolaisen Venäjä-tutkijan Mark Galeottin mukaan Pietarin FSB:n toteuttamista pidätyksistä on liian aikaista sanoa, ovatko ne Kremlin määräämiä vai paikallisten turvallisuus­viranomaisten omia aloitteita.

University College London -yliopiston kunnia­professoriksikseen nimeämä Galeotti johtaa Venäjän politiikkaan keskittyvää Mayak Intelligence -ajatushautomoa.

Laajasti katsottuna konsuleiden pidätykset Pietarissa ja EU-diplomaattien karkotukset kuuluvat samaan kontekstiin eli ovat osa Venäjän ja lännen välistä poliittista sotaa.

” ”Diplomaatteja on helppo syyttää, koska he eivät joudu oikeuteen, eikä tarvitse esittää todisteita.”

Diplomaattipidätysten kohteiksi joutunutta Viroa ja Ukrainaa yhdistää Galeottin mukaan se, että ne ovat Venäjälle helppoja kiusattavia.

”Venäjä pitää niitä äärimmäisen vihamielisinä maina, mutta ei näe erityistä riskiä niiden diplomaattien jahtaamisessa. Ne eivät ole vaikutusvaltaisia, tärkeitä maita, ja suhteet ovat jo hyvin huonot. Venäjä ei kävisi näin kevytmielisesti yhdysvaltalaisen, saksalaisen tai brittiläisen diplomaatin kimppuun”, Galeotti sanoo puhelimitse Lontoosta.

Hän huomauttaa, että ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että konsulien pidätykset todella johtuivat vakoilusta. Toisaalta, Pietarin FSB on tunnettu haukkamaisesta ja aggressiivisesta aktiivisuudestaan. Opposition valtakunnallisissa mielen­osoituksissa pidätettyjä on kohdeltu kova­kätisimmin juuri Pietarissa.

Diplomaatit ovat Galeottin mukaan helppo maalitaulu, kun tavoitteena on luoda lyhytaikainen poliittinen skandaali ja vahvistaa Venäjän valtion vaalimaa mielikuvaa jatkuvasta ulkoisesta uhkasta.

”Diplomaatteja on helppo syyttää, koska he eivät joudu oikeuteen, eikä tarvitse esittää todisteita. Syytteet johtavat vain henkilön vetäytymiseen maasta.”

”Putin joukkoineen vaikuttaa aidosti uskovan, että länsi jahtaa heitä ja sen vuoksi tällaiset toimet ovat täysin oikeutettuja. Me olemme tietysti eri mieltä”, Galeotti sanoo.

Venäjä rikkoi diplomaatti­suhteita koskevaa Wienin yleis­sopimusta pidättäessään konsulit tuntien ajaksi. Galeotti ei ole pidätyksistä tai sopimus­rikkomuksista yllättynyt. Hän uskoo, että vastaavat tapaukset yleistyvät.

”Tämä on valitettavasti uusi ympäristö, jossa diplomaattien on Venäjällä toimittava. Venäläiset pelaavat kovaa peliä. He liikkuvat hyvin lähellä laillisuuden ja laittomuuden rajaa.”

Suomen diplomaatit ovat saaneet työskennellä Venäjällä toistaiseksi suhteellisen rauhassa.

Ulkoministeriön Venäjän-yksikön yksikön­päällikkö Niklas Lindqvist kommentoi diplomaattien mahdollista huolta itä­naapurissa työskentelystä yleisellä tasolla.

”Suhteet Venäjän ja Suomen välillä ovat ihan toimivat ja tiiviit. Meille on tärkeää, että diplomaatti­suhteita järjestetään Wienin yleis­sopimuksen kautta ja sopimusta noudatetaan.”