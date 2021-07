Asiantuntijan mukaan vuorossa on 1990-luvun hirmuhallinnon ”kevytversio”.

”Saigon.”

Vertaus tulee Ulkopoliittisen instituutin vierailevan johtavan asiantuntijan Olli Ruohomäen mieleen heti, kun puhe kääntyy Yhdysvaltain joukkojen lähtöön Bagramin sotilas­tuki­kohdasta Afganistanista.

Yhdysvaltain joukot jättivät vuonna 2001 alkaneen Afganistanin sodan tärkeimmän lento­tuki­kohtansa Bagramissa Kabulin pohjois­puolella viime viikon perjantaina kolmelta aamu­yöllä ilmoittamatta asiasta afganistanilaisille.

Perjantaina paikalle tullut kolmentuhannen afganistanilais­sotilaan komentaja, kenraali Mirassadullah Kohistani, ei tiettävästi saanut valoja päälle, sillä aamuyöllä tukikohdassa vieraillut rosvokopla oli vienyt generaattorin.

Muuta tavaraa kyllä jäi yllin kyllin. Sanomalehti The Guardianin mukaan yhdysvaltalaiset jättivät paikalle 3,5 miljoonaa esinettä säilyke­annoksista tuhansiin sotilas- ja siviili­ajo­neuvoihin. Suurin osa autoista tosin seisoo kiitoradalla ilman virta-avaimia.

Ei vahdinvaihtoseremonioita, ei puheita, ei kunnia­laukauksia, ei tähti­lipun laskua eikä Afganistanin trikolorin nostoa.

Yhdysvaltain asevoimat lastasi maastoajoneuvoja kotiin kuljetukseen Kandaharissa viime vuoden heinäkuussa.

” Ruohomäki pitää selvänä, että Yhdysvaltain vetäydyttyä Afganistanin presidentin Ashraf Ghanin päivät ovat luetut ja valtaan nousee Taleban.

Ruohomäen vertaus entisen Etelä-Vietnamin pää­kaupungin Saigonin eli nykyisen Ho Chi Minh Cityn evakuoinnista huhtikuussa 1975 ei ole huono.

Tuhannet yhdysvaltalaiset ja heidän paikalliset liittolaisensa pakenivat perheineen kommunistisen Pohjois-Vietnamin joukkojen saarrosta. Pako huipentui yli vuoro­kauden kestäneisiin heli­koptereiden evakuointi­lentoihin Yhdysvaltain lähetystön katolta.

Yhdysvallat oli hävinnyt Vietnamin sodan, ja nyt se on hävinnyt Afganistanin sodan. Presidentti Joe Biden on pitänyt kiinni edeltäjänsä Donald Trumpin päätöksestä lopettaa ”ikuinen sota”.

Pentagonin tämän hetken arvion mukaan viimeiset Yhdysvaltain sotilaat poistuvat maasta ensi kuun loppuun mennessä.

Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan taistelevan Taleban-liikkeen tärkein tavoite on ollut ”väärä­uskoisten risti­retkeläisten” eli Yhdysvaltain sotilaiden häätäminen Afganistanista.

Ruohomäki pitää selvänä, että Yhdysvaltain vetäydyttyä Afganistanin nykyisen presidentin Ashraf Ghanin päivät ovat luetut ja valtaan nousee Taleban.

Aikataulua Ruohomäki ei suostu ennustamaan, mutta vertaa nyky­tilannetta mieluummin Vietnamin sodan loppuun kuin neuvosto­joukkojen vetäytymiseen Afganistanista 1989. Moskovan tukema Afganistanin presidentti Mohammad Najibullah erosi 1992 ja Talebanin joukot surmasivat hänet Kabulissa syys­kuussa 1996.

”Najibullah kesti sentään kaksi vuotta”, Ruohomäki huomauttaa.

Olli Ruohomäellä on pitkä kokemus Afganistanista.

” Ruohomäki vertaa Talebanin taktiikkaa natsi-Saksan etenemiseen itärintamalla vuonna 1941.

Kandaharissa Etelä-Afganistanissa 1993 perustetun ääri-islamilaisen Taleban-liikkeen 1990-luvun voittokulku Pohjois-Afganistania myöten palasi monen mieleen viime viikon­vaihteessa. Uutistoimistot raportoivat yli tuhannen Afganistanin armeijan sotilaan paenneen talebaneja Tadžikistanin puolelle.

Keskiviikkona Tadžikistan kertoi lennättäneensä kolme­sataa rajan yli tullutta sotilasta takaisin Kabuliin.

Tadžikkiväestö asuttaa alueita molemmin puolin rajaa, ja pohjois­naapuri on majoittanut Afganistanin puolelta tulleet heimo­veljet teltta­leiriin rajalle.

”Afganistanin armeijan moraali on romahtanut, ja sen sisäinen koheesio on muutenkin ollut heikko”, Ruohomäki arvioi.

Taleban on valloittanut alueita viime vuosina ympäri Afganistania sitä mukaan kun Yhdysvallat on vähentänyt joukkojaan ja niiden Afganistanin armeijalle tarjoamaa tukea. Afganistanilaisen Tolo Newsin viime helmikuussa julkaiseman selvityksen mukaan liikkeen hallussa oli tuolloin jo yli puolet Afganistanin maa-alasta.

Afganistan jakautuu 34 maakuntaan ja edelleen noin neljäänsataan piirikuntaan.

Näistä piirikunnista vain 27 oli helmikuussa kokonaan Talebanin hallussa ja 64 kokonaan hallituksen komennossa. Lopuissa noin kolmessa­sadassa piirissä valtaa pitivät molemmat – usein niin, että piiri­kunnan keskus­kaupunki oli hallituksen ja maa­seutu Talebanin hallussa.

”Talebanin eteneminen on ollut tosi fiksua”, Ruohomäki arvioi.

”He ovat lähettäneet tunnustelijansa yksittäisille poliisin tai armeijan tarkastus­pisteille ja antaneet uhka­vaatimuksen, että teillä on kaksi vaihto­ehtoa: luovutatte aseet ja me takaamme teille turvallisen pääsyn kotiin tai jos ei niin teidät tapetaan. Jalka­väen perus­sotilas päättelee melko nopeasti, että tämä oli tässä.”

Ruohomäki vertaa Talebanin taktiikkaa natsi-Saksan etenemiseen itärintamalla vuonna 1941.

”Natsi-Saksan salamasodassa suuret kaupungit kierrettiin ja niihin palattiin tuonnempana. Talebanilla on sama taktiikka. Ei ole järkevää hyökätä maa­kunta­keskuksiin, koska siitä seuraa hallitsemisen taakka: on ryhdyttävä sopimaan asioista siviili­hallinnon kanssa. On parempi antaa hallituksen touhuta siellä aikansa.”

Huhtikuun jälkeen Taleban on yhdysvaltalaisten lähteiden mukaan muuttanut taktiikkaansa hieman valtaamalla kymmeniä alueita kokonaan haltuunsa ja nostanut valko­mustan lippunsa piiri­keskuksen hallinto­rakennuksen salkoon. Torstaina taisteluita käytiin 60 000 asukkaan Qala-i-Nawin piiri­kunta­kaupungista läntisen Heratin kaupungin koillis­puolella. Asiasta kertoo uutis­toimisto AFP.

Talebanin onnistuneen strategian lisäksi heidän menestyksensä on taannut vastustajan heikkous. Vastassa ei ole vuonna 2001 murhatun tadžikki­komentaja Ahmad Shah Massoudin kaltaisia sankareita.

Raakuuksistaan tunnettu uzbekki­komentaja Abdul Rashid Dostum ja Kabulin teurastajana tunnettu Gulbuddin Hekmatyar ovat vanhoja, politiikassa ryvettyneitä äijiä eikä uutta sota­herrojen sukupolvea ole ilmestynyt.

Kandaharilaisen vuonna 2013 Pakistanissa kuolleen Mullah Omarin perustama Taleban-liike on rakentanut ideologiansa islamilaisen sharia-lain ja pataani­väestön perinteisen tapa­oikeuden varaan.

Liike tuli 1990-luvulla tunnetuksi uskonnollisen poliisin mieli­vallasta, ruoskimisista ja julkisista hirttäjäisistä jalkapallo­stadioneilla sekä naisten sulkemisesta kotiin ja pukemisesta burka-kaapuun.

Ruohomäki on pitkäaikainen Afganistanin tuntija ja toiminut muun muassa Suomen Kabulin-lähetystön vastaavana asiain­hoitajana. Hän on pitänyt yhteyttä myös Talebanin edustajiin eikä usko entisen hirmu­vallan paluuseen, vaikka Taleban lopulta Kabulin hallinto­kortteleihin asettuukin.

”Taleban ei ole se sama Taleban, vaan kyseessä on kevyt­versio 1990-luvun Talebanista”, Ruohomäki sanoo. ”Tärkein syy tähän on, että maailma on muuttunut. He eivät halua Pohjois-Korean kaltaiseksi hylkiö­valtioksi, vaan he haluavat kansainvälistä tunnustusta.”

”Taleban on ilmoittanut, ettei heillä ole mitään diplomaatteja tai kansainvälisiä avustus­järjestöjä vastaan, vaan he antavat näille turva­takuut. Naisten asemastakin heidän tulkintansa on erilainen kuin 1990-luvulla, pikemminkin Saudi-Arabian malli. Mutta eivät he mitään pyhä­koululaisia ole. Talebania on demonisoitu mutta monesta hyvästä syystä.”

Lännen tukemaa Kabulin hallitusta Ruohomäellä ei tule ikävä.

”Nämä kekkulit, monella heistä on kädet veressä ja syvällä huume­mafiassa. Että nämäkö ovat hyviksiä ja Talebanit pahiksia? Tämä on ollut naiivi asenne 20 vuotta.”

Yhdysvaltojen edustajat ovat lohdutelleet liittolaisiaan Afganistanissa lupaamalla tukea jatkossakin – myös sotilaallista, tavalla tai toisella.

Politico-lehden mukaan Bidenin hallinto yrittää neuvotella tarmokkaasti Uzbekistanin ja Tadžikistanin kanssa mahdollisuudesta sotilas­tukikohdan avaamiseen. Rajan takaa Afganistanin hallituksen joukoille voitaisiin tarjota ilmatukea.

Afganistanin sotaretken alussa 2000-luvulla Yhdysvalloilla oli tuki­kohta Uzbekistanissa ja vuoteen 2014 saakka myös Kirgisiassa. Niitä perustettaessa presidentit George Bush ja Vladimir Putin katsoivat olevansa samalla puolella terrorismin­vastaisessa sodassa.

Nyt on toisin, ja Putinilla on varmasti näkemyksiä Keski-Aasian tasa­valtojen sotilas­tuki­kohdista.