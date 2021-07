Viranomaiset estivät aiemmin tänä vuonna vallan­kaappaus­yrityksen, jonka tarkoituksena kerrotaan olleen Moïsen murhaaminen ja hallituksen kaataminen.

Haitin presidentti Jovenel Moïse on murhattu. Hän oli 53-vuotias.

Joukko tuntemattomia henkilöitä hyökkäsi presidentin yksityiseen asuntoon aamuyöllä ja ampui hänet kuoliaaksi, maan väliaikainen pääministeri Claude Joseph sanoi lausunnossaan keskiviikkona.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Moïsen vaimo loukkaantui välikohtauksessa vakavasti ja hänet vietiin sairaalahoitoon.

Josephin mukaan presidentin salamurhan tekijät olivat ulkomaalaisia, jotka puhuivat englantia ja espanjaa. Hän kuvaili hyökkäystä epäinhimilliseksi ja raakalaismaiseksi.

Josephin mukaan hän on nyt maan johdossa. Pääministeri kehotti kansalaisia pysymään rauhallisina ja lupasi, että poliisi ja armeija pitäisivät huolta turvallisuudesta. Eri puolilla pääkaupunki Port-au-Princeä kuultiin laukauksia hyökkäyksen jälkeen.

Väkivalta on lisääntynyt pääkaupungissa, kun jengit tappelevat keskenään sekä poliisin kanssa katujen hallinnasta. Myös kidnappaukset lunnas­vaatimuksineen ovat lisääntyneet viime kuukausina.

Maan epävakaan tilanteen takia presidentin salamurhan pelätään aiheuttavan yhä enemmän levottomuuksia.

Naapurimaa Dominikaaninen tasavalta kertoi sulkevansa valtioiden välisen rajan. Dominikaanisen tasavallan johto pitää hätäkokouksen salamurhan takia.

Myös Yhdysvaltain suurlähetystön kerrottiin pysyvän kiinni keskiviikkona turvallisuustilanteen takia.

Aiemmin helmikuussa viranomaiset estivät vallan­kaappaus­yrityksen Haitissa. Tuolloin yrityksen tarkoituksena oli viranomaisten mukaan murhata presidentti Jovenel Moïse ja kaataa hallitus.

Ainakin 23 ihmistä on pidätetty vallan­kaappaus­yrityksen takia. Pidätettyjen joukossa on ollut muun muassa korkeimman oikeuden tuomari ja poliisiviranomainen.

Lue lisää: Haitissa estettiin vallan­kaappaus­yritys, tarkoituksena murhata maan presidentti

Moïsen asemaa presidenttinä on kyseenalaistettu jo pitkään. Presidentin itsensä mukaan hän on ollut oikeutettu jatkamaan tehtävässään vielä vuoden ajan, mutta opposition mukaan tämä ei pidä paikkaansa, ja perustuslakia tulkitaan virheellisesti. Tämä on johtanut Karibianmerellä sijaitsevassa Haitissa protesteihin, joissa on vaadittu presidenttikauden päättymistä.

Kiista johtuu siitä, että alkujaan Moïse valittiin presidentiksi vuonna 2015 äänestyksellä, joka myöhemmin kumottiin huijausepäilyjen takia. Moïse valittiin uusissa vaaleissa presidentiksi vuotta myöhemmin, mutta vaaleja pidettiin jälleen kiistanalaisina.

Muutamassa vuodessa maalla on ollut seitsemän pääministeriä. Moïse oli aikeissa vaihtaa maan pääministerin tällä viikolla, vaikka Joseph oli ollut tehtävässään vasta kolme kuukautta.

Haitin on tarkoitus järjestää syyskuussa kansanäänestys perustuslaista. Äänestys on siirtynyt jo kahdesti koronaviruspandemian takia.

Oppositio ja kansalaisjärjestöt ovat vastustaneet Moïsen tukemaa perustus­laki­uudistusta. Lisäksi maan tämänhetkinen perustuslaki kieltää perustuslain muuttamisen kansanäänestyksellä. Äänestyksen järjestämistä on pidetty myös mahdottomana maan turvattoman tilanteen takia.

Haiti on poliittisesti jakautunut ja kärsii väkivallan lisäksi köyhyydestä ja ruokapulasta.