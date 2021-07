Humanitaarisella avulla on myös ollut vaikeuksia päästä konfliktin kurittamalle alueelle.

Avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja (MSF) kertoi keskiviikkona keskeyttävänsä työnsä osassa Tigrayn osavaltiota Etiopiassa. Järjestö kertoi asiasta tiedotteessa.

Päätöksen uskotaan kasvattavan pelkoja avustuksen saatavuudesta alueella, joka on kärsinyt kahdeksan kuukautta kestäneestä konfliktista ja jossa YK kertoo nälänhädän koskettavan satoja­tuhansia ihmisiä.

Lue lisää: YK: Yli 400 000 ihmistä kärsii nälän­hädästä sodan runtelemassa Tigrayssa

Ainakin 12 avustustyöntekijää on tapettu Tigrayssa sen jälkeen, kun taistelut maan armeijan ja Tigrayn kansan vapautusrintaman (TPLF) -ryhmittymän välillä alkoivat viime vuoden marraskuussa.

TPLF käyttää ryhmästään uutta nimeä Tigrayn puolustusvoimat (TDF).

Kesäkuun 26. päivänä MSF tiedotti, että yksi espanjalainen ja kaksi etiopialaista avustus­työntekijää oli tapettu. Hyökkäyksen yksityiskohtia tai tekijää ei vielä tunneta.

Lue lisää: Lääkärit ilman rajoja: Yksi espanjalainen ja kaksi etiopialaista järjestön työn­tekijää on surmattu Etiopian Tigrayssa

”Kukaan ei ole ottanut vastuuta ja kuolemien olosuhteet ovat edelleen epäselvät, vaikka tapoista on lähes kaksi viikkoa”, MSF:n operatiivinen johtaja Teresa Sancristoval totesi keskiviikon tiedotteessa.

Järjestö vaatii, että asia tutkitaan välittömästi ja tapauksesta toimitetaan yksityiskohtainen raportti. MSF kertoi keskeyttävänsä ”raskain mielin” toimintansa useilla alueilla, joissa on käyty raskaita taisteluita.

Humanitaarisen avun pääsy Tigrayhin on ollut toistuvasti vaikeaa. TDF otti haltuunsa alueen pääkaupungin Mekelen viime viikolla.

Etiopian hallinto julisti tulitauon valtauksen jälkeen, mutta ulkomaat ovat varoittaneet alueen mahdollisesta saarrosta.

”Tigrayssa on lentosaarto ja internet- ja tietoliikenneyhteydet on katkaistu. Humanitaarisille toimijoille välttämättömiä tietoliikenne­välineitä on takavarikoitu”, EU:n kriisin­hallinnasta vastaava komissaari Janez Lenarčič kertoi Euroopan parlamentille tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lenarčič totesi myös, että tulitauon sijaan saartoa ja nälkiintymistä käytetään Etiopiassa aseena.

Etiopia sanoi keskiviikkona, että se on sallinut humanitaariset lennot Tigrayhin maanantaista lähtien.

Etiopian siviili-ilmailu­hallinnon sekä Mekelessä toimivan avustus­työntekijän mukaan kaupunkiin ei kuitenkaan ole lähtenyt avustus­lentoja, kertoo Reuters.