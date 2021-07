Vkusvill-ketju sai paljon myös myönteistä palautetta, mutta vielä tällä kertaa se hukkui vihavyöryn alle, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Jenni Jeskanen.

Venäläinen kauppaketju Vkusvill suututti kesä–heinäkuun vaihteessa suuren joukon venäläisiä, kun se kertoi mainokses­saan neljän naisen perheestä.

Vkusvill julkaisi kesäkuun viimeisenä päivänä verkkosivullaan ja sosiaalisen median kanavissaan perhevalokuvalla varustetun jutun, jossa se kertoi asiakkaistaan: psykologina työskentelevästä Juma-äidistä ja hänen kahdesta tyttärestään Milasta ja Alinasta sekä tämän kihlatusta Ksjušasta.

Ajankohta oli otollinen, sillä vietettiin kansainvälisen Pride-kuukauden viimeistä päivää.

Perhe hymyili Vkusvillin mainoksessa onnellisen näköisenä. Toisella tyttärellä oli kainalossa kihlattunsa, toinen piti äitiään kädestä.

”Meillä on iso ja hyvin sopuisa perhe. Äiti on meidän matriarkkamme. Siskoni Alina ja Ksjuša menivät kihloihin pari viikkoa sitten. Olemme kaikki vegaaneja. Me lajittelemme roskamme ja kierrätämme aivan kaiken kassakuiteista kakku­laatikoiden naruihin”, Mila kertoi mainoksessa venäläismedian mukaan.

VkusVill on terveelliseen ruokaan keskittynyt kauppaketju, jonka myymälöistä voi ostaa ”turvallisesti ja luonnollisesti” tuotettuja elintarvikkeita ja kosmetiikkaa. Se kampanjoi myös kierrätyksen puolesta.

Moskovassa perustettuun ketjuun kuuluu 1 300 myymälää 50 kaupungissa. Pietarin alueella Vkusvill on levinnyt nopeasti ja kauppoja on yli sata. Asiakaskunta on keskiluokkaista ja terveystietoista.

Teksti kuvineen oli osa kauppaketjun mainossarjaa, jossa se julkaisee juttuja asiakkaistaan ja heidän kulutus­tottumuksistaan.

Toisin kuin muut osat, naisten perheestä kertova juttu oli varustettu lain edellyttämällä K18-merkinnällä. Venäjällä niin sanottu homopropaganda­laki kieltää ”epätavallisten” seksuaalisten suhteiden esittämisen alaikäisille.

Varo­toimenpiteenä kauppaketju oli myös kehottanut lukijoita punnitsemaan ”kaikki hyvät ja huonot puolet” ennen jutun klikkaamista auki.

Suomessa yritykset nykyään suorastaan kilpailevat, kuka heiluttaa suurinta sateenkaari­lippua. Helsingissä yritykset tiedottavat Pride-viikon tukemisesta niin, ettei se jää varmasti keneltäkään huomaamatta.

Maailmalla puhutaan jo sateenkaari­kapitalismista eli yritysten yli-innokkuudesta hyödyntää vähemmistöjen ihmisoikeuksia markkinoinnissaan.

Venäjällä Vkusvill lynkattiin. Venäläisyritykset eivät olleet tähän asti juuri julistaneet tukeaan Pride-liikkeelle välttääkseen muun muassa joutumasta vaikeuksiin viranomaisten kanssa.

Kauppaketjun mukaan julkaisun tarkoituksena ei ollut korostaa homosuhteita, mutta sen mielestä olisi ollut tekopyhää jättää huomioimatta asiakaskuntaan kuuluvien perheiden monimuotoisuus.

”Myös tällaisia perheitä on, ja he käyvät kaupassamme”, perusteli Vkusvillin sisällön­tuotantoa johtava Roman Poljakov venäläisessä mediassa.

Yritys poisti mainoksen vajaan kahden vuorokauden kuluttua sen julkaisusta, kun yritykselle ja perheelle tulvi vihaviestejä. Tilalla on julkinen anteeksipyyntö asiakkaiden ja yhteistyö­kumppaneiden tunteiden loukkaamisesta.

Naisten kuva on korvattu perinteisellä perhepotretilla, jossa isä, äiti ja kolme tytärtä vilkuttavat sohvalla.

”Meidän olisi pitänyt keskittyä herkullisiin tuotteisiin, eikä julkaista juttuja, jotka heijastavat mitään poliittisia tai sosiaalisia näkemyksiä”, yritys kertoo.

Äänekkäiden vihaviestien lisäksi kauppaketju keräsi markkinoinnistaan myös runsaasti kiitoksia ja positiivista palautetta.

Tämä yleisö pettyi yrityksen päätökseen hävittää mainos ja takinkääntöön, jossa naisten perheestä ryhdyttiin puhumaan monimuotoisuuden sijaan poliittisena kantana.

Vielä tämä iso joukko venäläisiä hukkui muiden mekastukseen.