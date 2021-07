Vesi virtasi metro­asemille, ihmisiä pelastettiin tulvivalta valtatieltä: Videot näyttävät, kuinka myrskyt saivat New Yorkin kaaokseen

Yhdysvalloissa itärannikolla myrskysi torstaina jo ennen kuin Elsa-myrsky varsinaisesti osui alueelle.

New Yorkissa ukkosti ja myrskysi torstai-iltana, ja nyt kaupunki kamppailee tulvia vastaan. Yhdysvalloissa tällä viikolla riehunut Elsa-myrsky osui myöhään torstaina itärannikolle, kun se alkuviikosta teki tuhoa Karibian alueella.

Itärannikolla satoi rajusti ja ukkosti jo ennen kuin Elsa-myrsky varsinaisesti osui alueelle. Brittilehti The Guardian kertoo, että Elsa aiheutti itärannikolla paitsi ukkosmyrskyjä ja kovia sateita myös tornadoja.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan poliisit pelastivat yli kymmenen ihmistä tulvivalta valtatieosuudelta New Yorkissa Bronxin alueella.

Metroasemilla New Yorkissa vesi tulvi sisään asemille ja raiteille. Eräällä metroasemalla ihmiset kahlasivat kohti metroa, vaikka vesi ulottui lantion tasolle. Metrot pystyivät kuitenkin pääasiassa kulkemaan, vaikka vettä oli raiteillakin paikoin runsaasti.

Sekä yksittäisten ihmisten että sääpalvelun jakamat kuvat ja videot Twitterissä näyttävät, kuinka vesi tulvi metroasemille ja teille.

Viranomaiset varoittivat ihmisiä lähtemästä metroasemille ja kertoivat pyrkivänsä korjaamaan tulvavahinkoja mahdollisimman pian.

Metroasemista vastaavan New York City Transit Authorityn (NYCTA) väliaikainen puheenjohtaja Sarah Feinberg sanoi The New York Timesin mukaan, että tulvat Manhattanin pohjoisosissa ovat epätavallisia.

Sääpalvelun meteorologi Joe Pollina kuvaili The New York Timesille torstain myrskyjä vakaviksi ja mahdollisesti vaarallisiksi äkillisten tulvien vuoksi.

Sääpalvelu ennusti vielä perjantaiaamuksi tuulen nopeudeksi 25–35 mailia tunnissa (noin 11–16 metriä sekunnissa). Perjantaiksi Long Islandin joillekin osille on annettu trooppisen myrskyn varoitus, Pollina kertoi.